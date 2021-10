Eschauer Arzt: Impfzentrum wieder stärken

Drei Fragen an Tadashi Makabe: "Leben als Landarzt gefällt mir sehr gut"

Eschau/Erlenbach. Tadashi Makabe ist seit April 2019 Hausarzt in Eschau. Der 54-jährige gebürtige Frankfurter ist der Nachfolger von Manfred Kemper, der die Praxis zuvor 40 Jahre lang geleitet hatte. Makabe wohnt im Erlenbacher Ortsteil Streit.

Können Sie kurz Ihren Werdegang skizzieren?

Nach meinem Medizinstudium in Frankfurt und Mainz habe ich die Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie absolviert. Auf Umwegen mit Zwischenstation in der Industrie bin ich 2002 als Oberarzt in einer neurologischen Rehaklinik in der Oberpfalz gelandet und habe dort den Aufbau einer Abteilung für geriatrische Rehabilitation begleitet. 2005 übernahm ich die chefärztliche Leitung einer geriatrischen Reha am Starnberger See. Schon 2006 ging es dann zurück in die Oberpfalz, wo ich neben der Leitung der Geriatrie eine Palliativstation etabliert habe. Es folgten weitere Stationen als Chefarzt in verschiedenen Städten bis ich 2016 - gewissermaßen spätberufen - vom Chefarzt der Akutgeriatrie zum Weiterbildungsassistenten in der Allgemeinmedizin wechselte.

Wie kamen Sie nach Eschau?

Auf der Suche nach einer eigenen Praxis fiel mir in der Praxisbörse die Anzeige von Manfred Kemper auf. Dabei fand ich vor allem die Formulierung "kommen Sie ins bayerische Rhein-Main-Gebiet" besonders sympathisch. Auf diese Anzeige hin meldete ich mich bei Kemper – kurioserweise genau an dem Tag, an dem er der Kassenärztlichen Vereinigung per Einschreiben die Aufgabe seiner Praxis zum Ende März 2019 mitgeteilt hatte. Gewissermaßen keinen Tag zu früh (lacht), es sollte einfach sein.

Haben Sie sich in der Region gut eingelebt?

Unbedingt, es passt hervorragend. Nach Stationen in Ober- und Niederbayern und der Oberpfalz ist es gerade für mich als Hesse schon rein vom Dialekt her sehr vertraut (lacht). Und überhaupt gefällt mir das Leben als Landarzt sehr gut. So sehr ich die Nähe zu Frankfurt schätze, wäre das Leben dort oder in einer anderen Stadt viel zu wuselig und nervig. (juh)