Eschau und seine Ortsteile punkten mit Spessart-Idylle und viel Geschichte

Ab ins Grüne

Zahmer See in Wildensee: An der Freizeitanlage des Eschauer Ortsteils kann man die Seele baumeln lassen.

Zwei Fernwanderwege führen durch Eschau: der Wilderer-Hasenstab-Weg und der vom Deutschen Wanderverband prämierte Qualitätsweg Spessartweg 2. »Wo der Wolf am Kirchpfad heult« heißt der Europäische Kulturweg, der vom Ortsteil Hobbach ausgehend direkt am Schloss Oberaulenbach vorbeiführt. Ein zweiter Kulturweg rückt die Burg Wildenstein in den Fokus. Als eine von nur zwei größeren erhaltenen Burgen im inneren Spessart ist sie ein beliebtes Ausflugsziel und zeugt gemeinsam mit den Wasserschlössern Sommerau und Oberaulenbach von Eschaus bewegter Geschichte. Nicht umsonst befindet sich das Bildungs- und Informationszentrum des Vereins Burglandschaft im historischen Rathaus in Eschau.

Ebenfalls verlaufen mehrere ausgezeichnete Radwege durch Eschau, wie der Elsavatal-Radweg sowie die beiden E-Bike-Rundtouren, die Südspessart- und die Räuberland-Tour. Ladestationen gibt es in Eschau am Marktplatz, an der Festhalle in Hobbach sowie in Wildensee am Gasthaus Waldfrieden.

In Wildensee be?ndet sich ein besonderes Kleinod im Grünen: die neu gestaltete Freizeitanlage. Die idyllische Spiel- und Ruhe-Oase mit See und Erholungssteg, Wassertretanlage, Boule-Anlage und Grillhütten sucht in der Umgebung ihresgleichen.

Ralf Hettler