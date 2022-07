Wie wer­den die Grund­stü­cke im Areal Kreuz­gas­se Eschau ver­ge­ben? Die­se Fra­ge wur­de am Mon­tag in der Sit­zung des Ge­mein­de­ra­tes in der El­sa­va­hal­le be­ant­wor­tet. Das Gre­mi­um be­sch­loss, die Ver­ga­be der ge­mein­de­ei­ge­nen Bau­grund­stü­cke im Rah­men ei­ner so­ge­nann­ten »Qua­li­täts­o­ri­en­tier­ten Ver­ga­be« (Kon­zept­ver­ga­be) durch­zu­füh­ren.