Eschau reagiert auf Starkregen und Unwetter

Gemeinderat beschließt Teilnahme an Hochwasser-Audit und Sturzflut-Risikomanagement

Eschau Dienstag, 24.05.2022 - 14:24 Uhr

Der jüngs­te Star­k­re­gen und die da­mit ein­her­ge­hen­den Über­flu­tun­gen im Orts­teil Som­merau wa­ren zen­tra­les The­ma am Mon­tag in der Ge­mein­de­rats­sit­zung in der El­sa­va­hal­le in Eschau. Am 4. Mai hat­te im Orts­teil Som­merau ein Star­k­re­gen zu Über­flu­tun­gen ge­führt und Tei­le der Orts­stra­ßen in ei­nen rei­ßen­den Fluss ver­wan­delt.