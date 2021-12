Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eschau erstellt Parkraumkonzept

Bürger können Ideen und Vorschläge einreichen

Eschau 10.12.2021 - 16:30 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eschau erstellt derzeit ein Parkraumkonzept mit Bürgerbeteiligung. In der Elsavastraße sind derzeit provisorische Halteverbote aufgestellt.

In der Sitzung des Ausschusses für Bau, Natur und Umwelt wurde einstimmig beschlossen, dass eine Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Um die Parksituation im Ort zu verbessern sollen die Bürger Gelegenheit bekommen, ihre eigenen Erfahrungen und Anregungen mitzuteilen. Bis 9. Januar 2022 können Hinweise und Verbesserungsvorschläge im Eschauer Rathaus entweder schriftlich oder per E-Mail an rathaus@eschau.de eingereicht werden.

Martin Roos