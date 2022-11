Eschau bekommt wieder eine Tankstelle

Gemeinderat in Kürze

Bus nach Wildenstein: Mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan im Dezember 2022 ist die Anbindung des Weilers Wildenstein an den Öffentlichen Personennahverkehr geplant. Von Montag bis Freitag sind täglich sechs Fahrten vorgesehen, dabei berücksichtigt der Fahrplan auch den Schülertransport. Am Wochenende erfolgt die Anbindung über ein Rufbussystem. Eingesetzt wird ein Kleinbus. Die Haltestelle wird vor dem Anwesen Wildenstein 1 eingerichtet. Die Kosten für den Probebetrieb übernimmt der Landkreis Miltenberg.

Wildensteiner Straße: Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hat Fördermittel aus dem Härtefallprogramm für Maßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung und aus dem Härtefallprogramm für Maßnahmen der öffentlichen Abwasserentsorgung. in Höhe von 336.000 Euro in Aussicht gestellt und bereits teilweise gewährt. Bei der Erschließung des Areals "Wildensteiner Straße (Ost)" wurden die Aufträge für Straßenbau- sowie Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten und die Straßenbeleuchtungsanlage vergeben. Das Auftragsvolumen für alle Gewerke liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.

Kreuzgasse: Die Firma Adolf Kunkel (Aschaffenburg) wird die Erschließungsarbeiten bis Freitag, 25. November beenden. Das Areal wird im Rahmen einer Feierstunde am Freitag, den 2. Dezember um 11 Uhr eröffnet und gleichzeitig die neu hergestellte Fritz-Schaefler-Straße für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Baugebiet Sommerau: Beschlossen wurde die Änderung des Bebauungsplanes "Erweiterung Nördlich St 2308" in Sommerau. Die Eschauer Firma Konzepthaus als Investor und Bauträger beabsichtigt, die Grundstücke mit zwei Einfamilienwohnhäusern zu bebauen. Die Grundstücke sind aktuell unbebaut und lediglich mit einem Schuppen, der abgebrochen werden soll, bebaut. Die Firma wird die Kosten für die Ausarbeitung der Bauleitplanung und die Durchführung des Bauleitplanverfahrens übernehmen.

Rathaus-Umbau: Baustart für den An- und Umbau sowie den Neubau des Sitzungssaals ist am 21. November mit der Baustelleneinrichtung sowie den Erd- und Rodungsarbeiten. Die Arbeiten während des Eschauer Weihnachtsmarkts unterbrochen. Das Parken auf dem Rathausplatz ist während der Baumaßnahme eingeschränkt. Während der Bauzeit stehen nur die zur Elsavahalle hin angeordneten sieben Parkplätze zur Verfügung. Vergeben wurden die Aufträge für den An- und Umbau sowie den Neubau des Sitzungssaals für Baugrund- und Bodengutachten, Erd-, Maurer- und Betonarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten sowie Blitzschutzarbeiten.

Kita-Neubau: Baustart für die neue Kindertageseinrichtung war am 14. November mit der Baustelleneinrichtung sowie den Erd-und Rodungsarbeiten. Der Bauhof hat für arten- und naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bereits die ersten Biotop- und Obstbäume mit Stamm sowie Astlöcher und Brut- und Nisthöhlen umgesetzt. Der offizielle Spatenstich findet 23. November statt. Für den Neubau wurden die Aufträge für Erd-, Maurer- und Betonarbeiten, Gerüstbauarbeiten, die Aufzugsanlage und Blitzschutzarbeiten vergeben.

Sparkasse: Laut der Sparkasse Miltenberg-Obernburg ist der Standort Eschau "gesichert und gestärkt". Die Geschäftsstelle Eschau ist zukünftig eines von neun Beratungscentern. Es gibt weiter persönlichen Service zu den gleichen Zeiten wie in der Hauptgeschäftsstelle Miltenberg und der Geschäftsstelle Obernburg. In Eschau werden hierzu die Servicezeiten ausgeweitet. Alle Beratungscenter haben auch SB-Automaten. Über die Öffnungszeiten hinaus können hier von 8 bis 20 Uhr Termine mit Beratern vereinbart und vor Ort wahrgenommen werden.

Feuerwehrbedarfsplan: Das Büro Brandschutzplanung Renninger aus Eßfeld wird zeitnah einen ersten Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes erstellen, der dann in einem Workshop am 14. Januar in der Elsavahalle Eschau gemeinsam betrachtet werden soll. Anfang November fand abschließend zur Datenerfassung die Besichtigung der Feuerwehrhäuser statt. Dabei wurden die von den Feuerwehren ermittelten Daten nachbesprochen.

Stromlieferverträge: Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss der über die Bündelausschreibung für die Jahre 2023 bis 2025 ausgefertigten Stromlieferverträge für die Lose "Standardlos Allgemeinstrom" und "Speziallos Straßenbeleuchtung" zu und beschloss an der landkreisweiten Ausschreibung zur Strombeschaffung für das Speziallos "Heizstrom" teilzunehmen.

Notstromaggregate: Der Gemeinderat genehmigte als Sofortmaßnahmen für den kommenden Winte für die Valentin-Pfeifer-Schule Eschau einen 39-Kilovoltampere-Stromerzeuger, betrieben mit Dieselkraftstoff zum Preis von gut 45.000 Euro brutto sowie die Errichtung einer externen Notstromeinspeisemöglichkeit. Für das Feuerwehrhaus Eschau mit Bauhof wird ein 60-Kilovoltampere-Stromerzeuger, betrieben mit Dieselkraftstoff zum Preis von knapp 20.000 Euro sowie eine externe Notstromeinspeisemöglichkeit zum Preis von gut 12.000 Euro angeschafft.