Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Es war megacool«

Gottesdienst: Evangelische Jugend Untermain verabschiedet in Klingenberg Diakon und Dekanats-Jugendreferentin

Klingenberg a.Main 25.07.2022 - 18:59 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Betonten bei ihrem Abschied die Bedeutung der Arbeit mit jungen Menschen: Diakon Martin Klein und Dekanats-Jugendreferentin Sabine Wendler. Foto: Ruth Weitz

Neue Aufgaben

Die Federführung hatte Dekanats-Jugendpfarrerin Kerstin Woundstra in Stellvertretung von Dekan Rudi Rupp übernommen. Sie war von vielen Haupt- und Ehrenamtlichen der EJ unterstützt worden. Die musikalische Begleitung gestalteten Christian Reinschmidt und Pascal Pischel mit Gitarre und Cajon. Passend zum Anlass war die Losung des Tages aus dem Markus-Kapitel 10, »Lasset die Kindlein zu mir kommen«, deren Inhalt sich auch in den Ansprachen und Grußworten wiederfand.

Martin Klein, der elf Jahre Jugendreferent der EJ Untermain war und sich wie Sabine Wendler neuen Aufgaben widmen will, stellte in seinen Abschiedsworten heraus, dass Kinder »unmittelbar, ehrlich sind und sagen, was sie denken«. Sie seien ein gutes Vorbild für einen unverstellten Glauben. Irgendwann seien Kinder Jugendliche und auf dem Sprung zum Erwachsensein. Die Kirche müsse Antworten auf die Fragen der jungen Menschen geben, auch wenn es manchmal unbequem sei.

Gerade in der EJ würden die Jugendlichen ernst genommen und deshalb könne auf diese Weise christlicher Glaube für junge Menschen relevant werden, stellte Sabine Wendler fest. Die beiden hauptamtlichen »Menschenfischer« hatten Gelegenheit, während des Abschieds-Gottesdienstes ihre Tätigkeit Revue passieren zu lassen und allen zu danken, die sie unterstützt hatten. Authentisch, fern jeglichen Pathos und gewürzt mit witzigen Passagen sorgten sie am Samstagnachmittag für viel Beifall und Gelächter. Es war ein Gottesdienst, der Mut machte, Herz und Seele berührte, umrahmt von fröhlich-frischen christlichen Liedern.

Nach dem Segen für Wendler und Klein hatten die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Weggefährten Gelegenheit, Abschieds- und Dankesworte zu sprechen. Es war eine große Wertschätzung, die beiden zuteil wurde. Es gab kleine Präsente. Bereits vor dem Gottesdienst hatten sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Kaffeetrinken getroffen und danach gab es Gelegenheit zu Gesprächen beim Abendessen im Garten am evangelischen Gemeindehaus.

Neue Räume schaffen

Klein hatte bei seinem Amtsantritt im evangelischen Jugendzentrum (Juz) vor elf Jahren geäußert, Räume schaffen zu wollen, in denen sich Menschen begegnen. Ihm ist dies offensichtlich gelungen, das war den Dankesworten zu entnehmen. Insbesondere beim Angebot für Konfirmierte am bayerischen Untermain (Kabum) hatte er sich engagiert. Wendler war viele Jahre ehrenamtlich für die EJ engagiert, bevor sie vor einem Jahr Dekanats-Jugendreferentin wurde. Zum Abschied aus ihrem Amt stellte sie fest: »Es war megacool!«

ruw