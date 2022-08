Es war Liebe auf den ersten Blick

Eiserne Hochzeit: Maria und Otto Wild aus Collenberg sind am 15. August 65 Jahre verheiratet

Collenberg 15.08.2022 - 08:00 Uhr 2 Min.

Das Jubelpaar Otto und Maria Wild vor seinem kleinen Garten in Collenberg. Foto: Anja Keilbach

Als Maria aus ihrer Heimat, dem Böhmerwald, 1946 ausgewiesen wurde, landete sie zuerst in Miltenberg. "Gott sei Dank war meine ganze Familie dabei", sagt sie. Später kam die Familie Bayer dann nach Reistenhausen. Das war im Oktober 1946. Maria war damals 14 Jahre alt. Sie erinnert sich, dass ihr Vater es damals schwer hatte, sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen. Maria hatte es da leichter, sie war ja noch ein Kind.

Irgendwann fing Maria an, in einem Haushalt zu arbeiten. Dort fand sie auch Anschluss. Es bildete sich eine Gruppe von jungen Frauen und Männern, die sich immer mal verabredeten, wie zum Beispiel zum Schlittenfahren, zum Tanzen oder auch zum Spazierengehen am Mainufer. Und bei diesen Treffen erspähte sie irgendwann Otto Wild in der Gruppe. Die Erinnerung ans Kennenlernen ist nach so vielen Jahren zwar ein bisschen verblasst, aber beide sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war.

Bei Spaziergängen am Main haben die beiden Jubilare ihre Liebe dann vertieft. "Maria hatte ein liebes, freundliches Wesen, war immer sehr schick gekleidet und war auch immer so fröhlich und humorvoll. Das hat mir sehr gut gefallen", sagt Otto. Und seine Frau fand ihren Mann auch sehr schick, "er war ein Gentlemen", sagt sie.

Schließlich machten die beiden Nägel mit Köpfen. Am 15. August 1957 heirateten sie in der Kirche St. Josef in Reistenhausen. Dann zogen sie in die Wohnung seiner Eltern, die aber recht klein war. Damals habe es noch nicht viel gegeben, man habe bescheiden gelebt. Drei Jahre später konnten sie dann ein Haus bauen, in dem sie bis heute leben.

Das Familienglück war mit der Geburt von Sohn René 1962 und Tochter Heidemarie 1964 perfekt. "Wir haben uns versprochen, gut zueinander zu sein. Das haben wir auch die ganzen Jahre so gehandhabt", sagt Otto Wild über ihre Ehe und seine Frau nickt zustimmend. Und eines haben sie noch besonders gut in Erinnerung: ihre Hochzeitsreise. Die ging mit einem Roller an den Bodensee. Den Koffer hatten sie schon im Voraus mit der Bahn geschickt. Die Reise war ein Abenteuer, da der Roller unterwegs geschwächelt habe, aber letztendlich sei doch alles gut gegangen.

Heute sitzen sie gerne, vor allem abends, auf ihrem Balkon und schauen in die Wälder Collenbergs. Maria liest ihrem Mann die Zeitung vor, oder sie unterhalten sich über Gott und die Welt. Gefeiert wird zuhause im ganz engen Kreis der Familie.

