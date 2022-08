Ein et­wa 1 Hektar gro­ßer Wald­brand in Eschau hat in der Nacht mehr als 160 Ret­tungs­kräf­te von Feu­er­wehr, Baye­ri­schem Ro­tem Kreuz (BRK) und Tech­ni­schem Hilfs­werk (THW) so­wie meh­re­re Land­wir­te in Atem ge­hal­ten. Die Lö­sch­ar­bei­ten zo­gen sich bis in die Mor­gen­stun­den hin.