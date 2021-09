»Es lohnt sich und ist besser, als vor sich hin zu leiden«

Psychotherapie: Eine Frau aus dem Landkreis Miltenberg sucht und findet professionelle Hilfe für ein besseres Leben mit mehr Leichtigkeit

Ihr Ziel hat sie klar vor Augen: Ein besseres Leben mit mehr Leichtigkeit. Seit gut einem Jahr macht Erika eine Psychotherapie. Ihren richtigen Namen möchte die 56-Jährige aus dem Kreis Miltenberg nicht in der Zeitung lesen - uns aber wohl ihre Geschichte erzählen und damit anderen Mut machen, sich Hilfe zu suchen. Erika hatte sich auf unseren Aufruf im Rahmen unserer Serie »Psychotherapie unter der Lupe« gemeldet.

Die Überzeugung, sie sei nichts wert, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Die habe sie durch ihre Mutter vermittelt bekommen. »Ich wollte immer ein Lob, habe aber nie welches bekommen«, sagt Erika. Man habe ihr zunächst keine höhere Schulbildung zugetraut, und als sie dann ihren Mann kennenlernte, habe man sie wieder spüren lassen: Das wird nichts. Dasselbe Gefühl habe sie gehabt, als zu Beruf und Kindern der Hausbau gekommen sei. Schlimmer ist es geworden, als sich Erika 2009 selbstständig gemacht hat.

Schuldgefühl und Angst

Ihren Beruf will sie auf eigenen Wunsch lieber für sich behalten, um nicht erkannt zu werden. Immer stärker kam in ihr das Gefühl hoch, nicht mehr abschalten zu können. Und immer, wenn etwas nicht klappte, hat sie die Schuld bei sich gesucht.

Der Prozess zog sich über Jahre hin. »Irgendwann ging es mir nicht mehr gut. Ich hatte morgens Angst vor dem Tag, der vor mir lag, wollte niemanden mehr sehen. Mein Selbstwertgefühl war weg.« Ein Angehöriger, der Psychologie studiert, gab ihr schließlich den Rat, sich Hilfe zu suchen. »Am besten einen Verhaltenstherapeuten«, erinnert sich Erika an den Tipp. Sie hatte von vielen Seiten gehört, dass die Suche nach einem Therapieplatz schwierig sei.

Doch sie hat sich nicht entmutigen lassen: Hauptsächlich per E-Mail hat sie Psychologen kontaktiert, auch aus dem Rhein-Main-Gebiet. »Das hat in der Regel besser geklappt als telefonisch«, ist ihre Erfahrung. Wer einen Therapeuten sucht, dem rät sie, auch in der weiteren Umgebung zu schauen, wenn man flexibel ist.

Glück bei Therapeutensuche

In Offenbach hatte Erika schließlich Glück. Im Juli 2020 kam sie auf die Warteliste, im September war ihre erste Sitzung. Der Therapeut ist mittlerweile sogar in den Kreis Aschaffenburg gezogen. Er hat bei ihr eine Depression diagnostiziert. Insgesamt 60 Stunden hat Erika von der Krankenkasse genehmigt bekommen. »Es ist langwierig, aber es wird immer besser«, sagt sie rückblickend.

Gedankenprotokolle helfen

Zusammen mit ihrem Therapeuten arbeitet sie an ihrer Biografie: Dabei werden Geschehnisse aus der Kindheit aufgearbeitet und sich Stück für Stück an die jetzige Situation herangetastet. Gedankenprotokolle helfen dabei. Erika lernt auch, Situationen besser einzuschätzen. »Was sind automatische Gedanken, die kommen, welche Gefühle löst das aus und was sind alternative Gedanken?«

Das sind die Fragen, die sie sich stellt. Und sie spürt schon Fortschritte. »Ich wache nicht mehr mit Angst auf.« Ihr Leitspruch: »Glaube nicht alles, was du denkst.« Erika ist froh, sich professionelle Hilfe geholt zu haben. »Es lohnt sich. Es kann nichts schiefgehen. Und es ist besser, als vor sich hin zu leiden.«

