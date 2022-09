Auf der Büh­ne spielt Mu­sik, es riecht nach Es­sen, das Zelt ist voll. Die Men­schen he­ben die Maßkrü­ge, in der Küche dre­hen sich die Ha­xen im Grill: Noch bis ein­sch­ließ­lich Sonn­tag ist Mi­chae­lis­mes­se in Mil­ten­berg - und nach dem hol­p­ri­gen Start am ver­gan­ge­nen Wo­che­n­en­de scheint sich vie­les ein­ge­pen­delt zu ha­ben.