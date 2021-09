Viele geistig behinderte Menschen dürfen bei der Bundestagswahl erstmals mitbestimmen

Interesse im Kreis bisweilen gering - Mit einer Ausnahme

Kleinheubach 24.09.2021

PD oder CDU? Zwischen diesen Parteien hat sich Johannes Baasch bei der Bundestagswahl entschieden. Das fiel dem Kleinheubacher schwer, seinen Wahlbrief hat er trotzdem abgeschickt. Baasch ist geistig behindert – und findet: Alle sollten wählen.

KathrinDer 31-Jährige ist geistig behindert, lebt mit seiner Frau in Kleinheubach. Er findet: »Es ist extrem wichtig, mitzubestimmen.« Für ihn spielt das neue Wahlrecht keine Rolle. Er darf wählen, seit er 18 ist. Und das macht er. Alles, was man wählen kann. Bürgermeister, Landrat, Bundestag. Damit sei er eine Ausnahme, sagt Marcus Scherf von der Lebenshilfe. Zumindest im Kreis Miltenberg, unter seinen Klienten. Und das gilt nicht nur beim Thema Wahl.

Lange gezögert

»Ich habe heute meine Kreuzchen gesetzt«, sagt Baasch. Endlich. Es ist Mittwoch vergangener Woche, vier Tage vor der Wahl. In diesem Jahr habe er lange gezögert, viel mit sich gerungen. »Man muss sich ja genau überlegen, wer für die kommenden vier Jahre das Steuer übernehmen soll.« Baasch hat sich informiert. Im Internet, ein wenig in der Zeitung, vor allem im Fernsehen. Er hat die Trielle gesehen, den Vierkampf, viele Sondersendungen. Er wollte mehr erfahren über die Parteien, ihre Ideen für Deutschland, die Kanzlerkandidaten.

Vollends überzeugen konnte ihn keiner. Im Gegenteil. Verunsichert hätten ihn vor allem die Trielle, die TV-Duelle der Kanzleranwärter. Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD): wie sie gegeneinander »donnern«, Annalena Baerbock (Grüne) »wie ein Häufchen Elend« dazwischen. Das alles habe ihm nicht besonders gefallen. Auch, wenn das natürlich alles zum Wahlkampf dazugehöre.

Corona, Kl ima, Wohnraum, Sozialpolitik

Nicht zuletzt hat der 31-Jährige ein paar Themen, »die ihm besonders am Herzen liegen«. Themen, bei denen er genau hin hörte, sobald sich das Berliner Spitzenpersonal vor ein Mikro wagte. Da wäre Corona. »Das wird uns noch länger beschäftigen.« Das Thema bezahlbarer Wohnraum. »Eine günstige Wohnung zu finden, ist nicht so einfach. Auch und vor allem für Menschen mit Behinderung.« Klima. »Es geht um unsere Zukunft. Es ist doch schlimm, was gerade in der Welt los ist.« Und Sozialpolitik. »Ich schaue, was die Parteien für Menschen mit Behinderung machen.«

Am Mittwoch schließlich hat er einen Cut gemacht, wie er sagt. Mit gutem Gewissen. Und seine Kreuzchen bei der CSU gesetzt. Da macht er kein Geheimnis draus. Er war nicht immer einverstanden damit, wie die CDU/CSU die letzten Jahrzehnte regiert hat. Hätte gar Markus Söder (CSU) als Spitzenkandidat bevorzugt. Findet aber auch: »Die Union hat nicht alles falsch gemacht.«

Das gelte auch für Alexander Hoffmann. Im Wahlkampf hatte der Bundestagsabgeordnete und Direktkandidat im Landkreis Main-Spessart-Miltenberg den Cap-Markt in Kleinwallstadt besucht. Dort arbeitet Baasch. Die beiden unterhielten sich, »ein ganz netter Mensch«, Hoffmann riet ihm: »Schau' dir die Menschen an, verlass' dich auf dein Gefühl.«

FDP? "Okay." AfD? "Niemals."

Den Kürzeren zog die SPD. Seit Baasch wählen darf, entscheidet er zwischen SPD und CSU. Grüne? »Sympathisch. Aber nicht meine Partei.« FDP? »Okay.« AfD? »Niemals.« Baasch interessiert sich für Politik, seit er 18 ist. Seit er Stimmrecht hat. Er kann nicht verstehen, warum Menschen nicht wählen. »Es geht um die Zukunft Deutschlands. Darum, wie es in unserem Land weitergeht. Das muss man doch mitentscheiden.« Da verwundert es nicht, dass er es »gut und richtig« findet, dass bei dieser Bundestagswahl auch Menschen mit Vollbetreuung ein Wörtchen mitreden durften. Baasch wird rechtlich betreut, benötigt aber keine Vollbetreuung.

Baasch ist ein Einzelfall. Ein Positivbeispiel und Vorbild, wenn man so will. Denn: »Johannes ist der einzige unserer Klienten, der sich selbstständig mit Politik beschäftigt und auch wählt«, sagt Marcus Scherf von der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg. Der Sozialpädagoge betreut Menschen mit Behinderung, die allein oder mit anderen Menschen in einer eigenen Wohnung leben. »Ambulant unterstütztes Wohnen« heißt das Konzept. Gemeinsam mit seinen Kollegen kümmert er sich um etwa 30 Menschen mit geistiger Behinderung.

Lebenshilfe will, dass ihre Klienten wählen

»Wenn davon zehn wählen, ist das viel«, sagt er. »Sie dürfen alle, aber das Interesse ist gering.« Scherf findet das »schlimm«, daraus macht er keinen Hehl. »Wählen ist gesellschaftliche Teilhabe«, meint er. Das sage er auch seinen Klienten. Dass es nicht nur ihr Recht, sondern auch ihre Pflicht sei, mitzuentscheiden. Dass es ihm egal sei, wen sie wählen. Hauptsache, sie würden sich damit beschäftigen.

Meist trifft er auf taube Ohren. Warum? »Vielen ist die Tragweite nicht klar.« Und ein wenig habe es wohl auch mit dem sozialen Milieu zu tun. Ich kann eh nichts ändern, mir ist alles egal. Scherf appelliert dennoch. Immer wieder. In Absprache mit den rechtlichen Betreuern, der Familien. Er appelliert nicht nur, er informiert auch. Berät in einfacher Sprache, wen man wählt. Wie. Welche Auswirkungen das hat. Aber die Klienten müssen schon darum bitten. Das passiert viel zu selten. »Leider.«

Eine, die sich dieses Jahr erstmals hat ins Bild setzen lassen, ist die Frau von Johannes Baasch. Das Ehepaar redet nicht viel über Politik. »Sie ist nicht so interessiert«, sagt er. Sie habe schon gewählt, mithilfe ihrer Mutter. Nun habe sie um die Beratung gebeten. Das sei super, findet Scherf. Und wieder so eine Ausnahme.

Schwere Startbedingungen

Eine Ausnahme ist aber vor allem Johannes Baasch. Das betont Scherf immer wieder. Der 31-Jährige, der heute eloquent über Plasberg, Weidel und E-Autos referiert, hatte alles andere als einfachen Start: Da war die Mutter, die sich »nicht um ihre Kinder kümmerte«, der Freund, der »jeden Tag einen ganzen Kasten Bier gesoffen hat«, die Polizei als Dauergast. Aufs Frauenhaus mit der Mutter folgte eine »schöne Zeit« im Kinderheim, ein »psychischer Blackout« samt Selbstmordgedanken und Psychiatrie.

Doch Baasch findet erneut Hilfe, Hoffnung. Und die Liebe. Auf einer Freizeit der Lebenshilfe lernt er seine künftige Frau kennen. In New York. Ab da »geht es bergauf«, wie er sagt. Für sie zieht er 2019 von Schwabach in den Landkreis, sie heiraten, leben heute in Kleinheubach. Mit Unterstützung der Lebenshilfe, aber doch sehr selbstbestimmt. Und noch etwas hat Baasch geschafft: den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt. Die Werkstatt der Lebenshilfe war ihm nie genug, nun arbeitet er im Cap-Markt in Kleinwallstadt. Er ist angekommen.

Und Scherf beeindruckt. »Ich finde es Wahnsinn, wie Johannes es gelungen ist, dem Milieu zu entfliehen. Er hat Moral, einen Lebensplan, will auf eigenen Beinen stehen.« Und eben auch mitentscheiden. Das macht er, wann immer kann. Wer stellt die künftige Regierung? »Mein Wunsch wäre die Union und die SPD.« Also ein Weiter so. In seinem Fall kann man sich das nur wünschen.

Kathrin Wollenschläger

Hintergrund: Viele Menschen mit geistiger Behinderung dürfen erstmals wählen Menschen mit Behinderung, die rechtlich voll betreut werden, durften in diesem Jahr erstmals an einer Bundestagswahl teilnehmen. Voraussetzung ist ihre Volljährigkeit. Noch bis 2019 waren sie nicht nur von der Bundestagswahl, sondern auch von der Europawahl und den meisten Landtagswahlen ausgeschlossen. Im April desselben Jahres kippte das Bundesverfassungsgericht diese Regelung. Im Anschluss änderte der Bundestag das Wahlrecht. Seither dürfen Menschen mit Vollbetreuung wählen – auch mit einer Wahlassistenz, die sowohl in der Wahlkabine als auch bei der Briefwahl helfen darf. Betroffen sind etwa 85 000 Menschen, für die ein Gericht einen Betreuer in allen Lebensbereichen bestellt hat, weil sie etwa geistig oder psychisch beeinträchtigt sind. (kwo)