»Es ist einfach eine Herzenssache«

Auszeichnung: Leidersbach erhält Preis als »kitzfreundlichste Gemeinde 2022/23« des Landkreises Miltenberg

Leidersbach 22.05.2022 - 20:02 Uhr 1 Min.

Leidersbach engagiert sich bei der Kitzrettung. Dafür gab es nun eine Auszeichnung - und zwei Schilder mit entsprechender Aufschrift, die künftig an den Ortseingängen hängen. Übergeben wurden sie von Marion Münz und Matthias Dick von der Sparkasse. Bürgermeister Michael Schüßler (4.v.l.) und die Sprecherin der Kitzretter Heidi Sauer (4.v.r.) nahmen sie entgegen. Foto: Hans Schreck

Ausgegangen ist diese Verleihung von der Organisation »Action for Kids / Kids for Kitz«. 2016 wurde die Gemeinde Hausen zum ersten Male mit dem Preis ausgezeichnet. Seither unterstützt auch die Sparkasse Miltenberg/Obernburg die Verleihung finanziell. So erhält die geehrte Gemeinde beispielsweise zwei Straßenschilder für die Ortseingänge, auf denen sie als »kitzfreundlichste Gemeinde« ausgewiesen ist. Mit einem Tablet für die Drohnensuche wird die aktive Gruppe in ihrer Arbeit unterstützt.

Vierte Klasse bastelt Scheuche

Die Schulklasse, die das Basteln der Kitzscheuche übernommen hat, in diesem Fall die Klasse 4b der Grundschule Leidersbach, erhält eine kleine Zuwendung des Landkreises und die beteiligten Landwirte eine Ehrenurkunde.

In einer kleinen Feierstunde auf dem Freizeitgelände in Leidersbach-Rosbach wurde die Ehrung in der vergangenen Woche durch Landrat Jens-Marco Scherf vorgenommen. Er lobte das Engagement der ehrenamtlichen Tierschützer für die Kitzrettung in den Gemeinden. Es sei gerade für den Landkreis, der mit 58 Prozent Waldfläche der waldreichste Landkreis Bayern sei, wichtig, ein gutes Beispiel für das Engagement von Ehrenamtlichen im Tier- und Naturschutz abzugeben. Er erinnerte in seiner Laudatio an die Geschichte der Kitzrettung im Kreis: von der zu Fuß und in Reihe erfolgten Suche bis zur heutigen Drohnensuche. Heute stehen den Kitzrettern in Leidersbach zwei Drohnen und fünf Drohnenpiloten zur Verfügung. »Landwirte und Jägerschaft engagieren sich in Leidersbach vorbildlich«, so der Landrat. Sie würden bei ihrer Arbeit Rücksicht nehmen auf die Termine, wenn die Helfer die Wiesen abzusuchen hätten.

Großes Engagement

Bürgermeister Michael Schüßler blickte in seiner Laudatio voller Stolz auf die Kitzretter. »Wir fühlen uns als Gemeinde geehrt, so viele Menschen in unserer Gemeinde zu haben, die sich ehrenamtlich zu einem solchen Engagement bereit erklären.« Sparkassenleiterin Leidersbach Marion Münz zeigte sich stolz, als Unternehmen jedes Jahr die Verleihung unterstützen zu dürfen. Heidi Sauer als Sprecherin der Helferinnen und Helfer ergänzte die Ehrung mit den Worten: »Es ist für uns einfach eine Herzenssache.« Auch wenn oft jeden Tag um fünf Uhr am Morgen losgehe.

Die Jagdhorn-Bläsergruppe der Kreisgruppe Obernburg unter der Führung von Bertwin Kaufmann umrahmte mit Jagdklängen die Feier musikalisch.

h.s.