Es darf gemordet werden: Wettstreit der Krimiautoren

Blick in den Odenwald: Windkraft-Befürworter machen Druck - Kinderimpfungen sind angelaufen

Odenwaldkreis 13.01.2022 - 11:11 Uhr

So offenkundig wie der historische Galgen von Beerfelden muss der Tatort des neuen Krimi-Schreibwettbewerbs des Odenwaldkreises nicht aussehen. Vorausgesetzt wird aber, dass dieser sich innerhalb des Kreisgebiets befindet.

Kriminell: Die Kreisverwaltung hat anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Odenwaldkreises seinen 11. Krimischreibwettbewerb unter das Motto »Mörderischer Odenwald« gestellt. Der Fokus richtet sich auf Tatorte, die im Kreisgebiet liegen sollen. Die Autorinnen und Autoren, die am Jugend- oder am Erwachsenenwettbewerb teilnehmen möchten, können ihre Krimis bis zum 31. März einreichen. Drei Voraussetzungen sind für die Teilnahme zu erfüllen: Es muss um die Ausübung und/oder Aufklärung einer oder mehrerer Straftaten gehen, der Tatort muss im Odenwaldkreis liegen und ein Text darf nicht mehr als 9 000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. Es darf nur ein Beitrag eingereicht werden.

Die 30 besten Krimis aus dem Erwachsenenwettbewerb und die Sieger aus den drei Kategorien des Jugendwettbewerbs werden in der Anthologie »Mords Odenwald« veröffentlicht. Den Gewinnern winken Preise, die bei der öffentlichen Preisverleihung im August vergeben werden. Die Jury bestimmt lediglich die drei besten Beiträge. Die Reihenfolge wird das Publikum bestimmen. Einzelheiten zur Ausschreibung stehen im Internet unter https://www.odenwaldkreis.de; Rubrik Aktuelles/Verwaltung/Politik - Krimi-Schreibwettbewerb). Beiträge können direkt an krimi@odenwaldkreis.de (Erwachsenen-Schreibwettbewerb) oder junior-krimi@odenwaldkreis.de (Jugend-Schreibwettbewerb) geschickt werden.

Konfrontativ: Die auf Bundesebene angestoßene Debatte um den Ausbau von Windkraftanlagen hat im Odenwaldkreis die Befürworter auf den Plan gerufen, Gegnern auf regionaler und lokaler Ebene Doppelbödigkeit vorzuwerfen. Für die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Grüne hält Jonas Schönefeld (Michelstadt) daran fest, dass neben dem Ausbau der Solarenergie die Windenergie »ein unverzichtbarer Baustein der Energiewende und der Energieversorgung von morgen« darstelle. Wer dies ablehne, raube »eines der wichtigsten Mittel, um dem rasant fortschreitenden Klimawandel und dem bedrohlichen Artensterben« entgegenzutreten und müsse Alternativen aufzeigen.

Auch der BUND hat das Thema aufgegriffen und unter dem Hinweis auf den Energiemonitor der Hessenagentur darauf hingewiesen, dass die für den Odenwaldkreis installierte Leistung von 95 Megawatt nicht ausreiche. Sprecher Harald Hoppe (Höchst) rechnet vor: »Die mit diesen Anlagen erzeugte Strommenge von 151 Gigawattstunden reicht gerade für den reinen Stromverbrauch der Odenwälder. Für den Gesamtbedarf der Bevölkerung und des Gewerbes an Energie kann man zusätzlich mit der doppelten Menge rechnen, sofern man nicht bereit ist, Strom einzusparen.« Er macht auf das Ergebnis eines vor zehn Jahren von der CDU-geführten Landesregierung beauftragten Gutachtens des TÜV-Süd aufmerksam. Demnach reichten die nachgewiesenen Windgeschwindigkeiten von 5,75 bis 6,5 Meter pro Sekunde auf den Höhenzügen des Odenwalds für moderne Anlagen aus. Das von der CDU Odenwaldkreis verwendete Vokabular »Schwachwindgebiet« sei nicht zutreffend.

Verbreitet: Die Omikron-Variante hat auch im Odenwaldkreis die Zahlen der Neuinfektionen stark nach oben steigen lassen. Allein am Dienstag wurden 125 positive Testungen registriert, hat die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt. Binnen einer Woche waren fast 300 neue Corona-Infektionen hinzugekommen, von denen jede zweite auf die neue Mutation zurückzuführen sei. Damit ist die Gesamtzahl an Covid-19-Infizierten auf 8485 gestiegen. Davon gelten 7846 Personen als genesen. Der Infektionssaldo liegt bei 437. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Wochenvergleich von 181,9 auf 308,0 gestiegen. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach werden aktuell elf (17) Patienten behandelt, davon vier (drei) auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich sechs (sechs) weitere Personen.

Das DRK-Impfzentrum in Erbach hat nach der Empfehlung der Ständige Impfkommission (Stiko) damit begonnen, auch Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zu impfen. Empfohlen wird die Impfung für Kinder »in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können.« Das Impfzentrum hält sich an die Empfehlung, die beiden Impfungen mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer in reduzierter Erwachsenendosis im Abstand von drei bis sechs Wochen durchzuführen. Verabreicht werden Impfungen nach vorheriger Terminvergabe über die Internetseite https://www.impfzentrum-odw.de.

