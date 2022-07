Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erweitertes Pfarrfest in Kleinheubach

Tradition: Festprogramm von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli - Musik-Kabarett mit Haisd'n'Daisd

Kleinheubach 13.07.2022 - 10:32 Uhr 1 Min.

Im Kirchhof der evangelischen Kirche Kleinheubach gibt es von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, ein erweitertes Fest mit der Kirche und den Vereinen von Kleinheubach. Foto: Evangelische Pfarrgemeinde Kleinheubach

Die renovierten Gebäude Alte Schule, Altes Rathaus sowie die evangelische Kirche St. Martin mit dem Kirchhof bilden dafür ein passendes Ambiente. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das unter anderem von dem Gemischten Chor Canta Nova, den Kleinheubacher Musikanten und dem CCK Hannjörche mitgestaltet wird, werden die drei Festabende und zwei Festtage in Kleinheubach bestritten.

Zuletzt war es den genannten Chören nicht möglich gewesen, Proben oder Aufführungen vor Saalpublikum zu realisieren. Ebenso hatte coronabedingt das traditionelle Fest der evangelischen Kirchengemeinde im Dornröschenschlaf geschlummert.

Gemeinsames Open-Air

Frei nach Goethe »Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes gestalten.« schlossen sich die Chöre und Kirchengemeinde zusammen. Initialzündung zu dieser Idee war der Kontakt des Ersten Vorsitzenden des CCK Hannjörche zur Musikkabarettgruppe Haisd' n' Daisd. »Wenn ihr einen außergewöhnlichen Platz habt, machen wir gerne auch Open-Air«, so der Bandleader. So war neben der gemeinsamen Festidee auch schnell der passende Ort gefunden, erzählt Thomas Bissert, Dritter Bürgermeister.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr bei freiem Eintritt. Eine »Bühne Buntes« inklusive Show, Livemusik und Gesang gestalten der Chor Canta Nova, die Kleinheubacher Musikanten und der CCK Hannjörche. Unterhaltungsmagnet dürfte das Musik-Kabarett am Samstag, 16. Juli, werden. Die Formation Haisd' n' Daisd verspricht ab 20 Uhr eine musikalische Reise unter dem Titel »Eigentlich ghört draufghaut!«. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Als »Buntes Fest auf dem Kirchhof und der Marktstraße« versteht sich das Angebot am Sonntag, 17. Juli. Beginnen wird es um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf dem Kirchhof. Es folgen um 11.30 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch musikalisch umrahmt von den Kleinheubacher Musikanten. Kaffee & Kuchen, einen Bücherflohmarkt, offene Türen zum Altes Rathaus und zur Alte Schule, Schnupperangebote beim Chor und bei den Kleinheubacher Musikanten sowie ein Bühnenprogramm und ein Eine-Welt-Stand sorgen ab 13 Uhr für Unterhaltung. Für kleine Besucher ist mit Hüpfburg, Spielen, Kinderschminken und Strickliesel und Nadelfee gesorgt. Gegen 18 Uhr soll das Fest dann ausklingen.

bKarten für das Musik-Kabarett: Öffentliche Bücherei »Alte Schule«, th-bissert@t-online.de sowie an der Abendkasse.

