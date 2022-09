Feldgeschworene: Erstmals eine Frau vereidigt

100. Jahrestag des Altlandkreises Obernburg in Hofstetten

Kleinwallstadt 04.09.2022

200 Feldgeschworene aus dem Altlandkreis Obernburg trafen sich in Hofstetten, um ihren 100. Jahrestag zu feiern. Die neuen vereidigten Feldgeschworenen im Altlandkreis Obernburg. Rechts: Kreisobmann Christian Schüßler

Nach der anschließenden Kirchenparade zur Bergsporthalle fand dort ein Festgottesdienst statt, langjährige Mitglieder wurden geehrt und neue feierlich aufgenommen. Dabei gab es ein Novum in der über hundertjährigen Geschichte: mit Monika Schuck aus Leidersbach wurde erstmals auch eine Frau als Feldgeschworene im Altlandkreis Obernburg vereidigt.

Origineller Schmuck

Die Tische in der Bergsporthalle waren geschmückt mit einer originellen Dekoration, die an die Hofstetter Gemarkungssteine erinnert: Ein Grenzstein in Miniversion mit den Buchstaben »HOF« und dem gräflichen Wappen mit einem Römerfuß, das die Bezahlung in Wein für die Arbeit der Feldgeschworenen kennzeichnete. In seiner Predigt nannte es Pfarrer Robert Rüster, der ab 1977 elf Jahre als evangelischer Pfarrer im Ort tätig war, »eine Wohltat, mit guten Menschen zu tun zu haben«.

Feldgeschworene könnten nur ehrbare Männer mit gutem Ruf werden. Er zitierte die Charaktereigenschaften, die auch schon vor über 500 Jahren Bedingung für deren Ernennung waren. Was Recht sei, liege oftmals nicht klar auf der Hand, sei oft strittig und auslegungsbedürftig. Da benötige man eine gute Richtschnur, die auch aus den zehn Geboten der Bibel hergeleitet werden könne. Die anschließende Jahrestagung eröffnete, leitete und moderierte der Kreisobmann der Feldgeschworenen Christian Schüßler. Landrat Jens Marco Scherf betonte, dass nicht nur durch die zweifache Verlegung wegen der Pandemie dieser 100. Jahrestag von besonderer Bedeutung sei, sondern auch durch die erstmalige Ernennung einer Frau als Feldgeschworene. Es werde hier trotz den neuen Möglichkeiten der Kommunikation während der Pandemie sichtbar, wie wichtig jetzt wieder das Miteinander und das gemeinsame Beisammensein seien.

Er freue sich, verdiente Feldgeschworene, die schon über Jahrzehnte ihrer Tätigkeit nachgehen, auszeichnen zu dürfen. 14 weitere Persönlichkeiten wurden von ihm als neue Feldgeschworene vereidigt.

Aktuelle Entwicklungen

Den Besuchern der Veranstaltung stellt Kleinwallstadts Bürgermeister Thomas Köhler dann die Gemeinde und ihre neuesten Entwicklungen vor. Er berichtete, dass Hofstetten einer der ältesten Gemarkungen im Landkreis sei, denn der Ort wurde schon vor 5.500 Jahren besiedelt. Heute profitiere er sehr stark von der Anbindung an Kleinwallstadt mit seiner guten Infrastruktur.

An die geschichtliche Entwicklung knüpfte der Obmann der Feldgeschworenen in Hofstetten, Alexander Kaufmann, an, der aus ersten schriftlichen Aufzeichnungen über örtliche Feldgeschworene aus dem Jahr 1794 berichtete. Damals gab es einen Rechtsstreit mit ihrem Landesherrn, dem Grafen zu Erbach, über die Forsthoheit. Hofstetten gewann den Prozess und erreichte, »dass die vier suspendierten Feldrichter wieder in ihr Amt eingesetzt werden«.

Auf die heutigen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft wiesen die neuen Obleute des Bauernverbandes, Kreisobmann Jochen Herberich und die neue Kreisbäuerin Diana Reinhart, hin.

CHRISTEL NEY