Erster Radweg in Eigenregie des Landkreises erbaut

Pilotprojekt: Verbindung zwischen Röllbach und Schmachtenberg eröffnet

Mönchberg 16.09.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

(von links) Röllbachs Bürgermeister Michael Schwing, Benedikt Ludwig (ISB), Konrad Bendiek ADFC Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg, Landrat Jens Marco Scherf, Mark Steenken (ISB) und Mönchbergs Bürgermeister Thomas Zöller.

Landrat Jens Marco Scherf wies in seiner Ansprache auf das »sehr gute Netz an Kreisstraßen« hin sowie auf den Radverkehr, der für den Alltagsverkehr immer mehr an Bedeutung gewinne. So habe bereits 2019 der Kreistag zusammen mit dem Ausschuss für Energie, Bau und Verkehr ein auf den Landkreis zugeschnittenes Radverkehrskonzept entwickelt.

Kreismittel für Radwegebau

Unter anderem sollten Verbesserungsmaßnahmen und notwendige Lückenschlüsse erkannt werden. Der Landkreis hatte erstmals 2020 Mittel für einen eigenen Radwegebau im Haushalt ausgewiesen und folgte damit der Empfehlung des Beratungsbüros VIA, einen koordinierten Ausbau auch an Kreisstraßen zu gewährleisten. Der jetzt fertiggestellte Radweg war deshalb als Pilotprojekt geeignet, weil die beiden Gemeinden Mönchberg und Röllbach bereits in der Vergangenheit günstige Voraussetzungen geschaffen hatten. So waren die benötigten Flurstücke bereits größtenteils im kommunalen Besitz.

Für den Bau des Radwegs wurde auch eine Förderung im Rahmen des Programms »Stadt und Land« in Aussicht gestellt. Zudem befürworteten beide Gemeinden den Radweg, da er im Alltag eine relevante Verbindung der beiden Orte darstellte. Vorteilhaft war auch, dass im Zuge des Radwegebaus die circa 50 Jahre alte Wasserversorgung von Röllbach in diesem Teilabschnitt erneuert werden konnte.

Für die geplanten Kosten in Höhe von rund 323.000 Euro inklusive Nebenkosten und Grunderwerb werden 226.000 Euro an Fördermittel erwartet. Damit würden sich Kosten für den Kreis von etwa 97.000 Euro ergeben.

Überzeugender Synergieeffekt

Röllbachs Bürgermeister Michael Schwing erinnerte daran, dass der Gemeinderat von der Idee des Radwegs anfänglich nicht begeistert gewesen sei. Grund hierfür war, dass die dort verlaufende Wasserleitung vom Hochbehälter nach Röllbach verlief und diese beim Bau hätte beschädigt werden können. Man sei sich aber dann doch einige geworden - und der Synergieeffekt, die marode Wasserleitung im Zusammenhang mit dem Radwegbau zu erneuern, sei letztlich für den Landkreis als auch für die Gemeinde Röllbach ein Gewinn gewesen, so Schwing.

Der Landrat dankte dem Kreistag, der Regierung für die wohlwollende Prüfung des Antrags im Rahmen des Förderprogramms »Stadt und Land«, dem Bund für die Erteilung der Fördermittel, der Ingenieurgesellschaft SB mbH, dem Bauunternehmen Josef Stix, dem staatlichen Bauamt für die fachliche Unterstützung und dem Kreisbauamt mit Kreisbaumeister Andreas Wosnik und Projektleiter Roland Dittrich. Anschließend gab Scherf den neu erstellten Radweg zur Nutzung für die Allgemeinheit frei.

Werner Rodenfels