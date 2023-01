Erster Ehrenortsbauernführer in der Mittelmühle gekürt

Zweifache Premiere bei Neujahrsempfang in Bürgstadt

Bürgstadt 16.01.2023

Novum in Bürgstadt: Edgar Mattern (links) wird zum bislang ersten und einzigen Ehrenortsbauernführer der Marktgemeinde von seinem Nachfolger Klaus Helmstetter ernannt.

Bürgermeister Thomas Grün beschränkte sich beim Rückblick auf die Highlights der letzten drei Jahre. Stolz hob er die »aus dem Boden gestampften Ferienspiel/Kulturtage« hervor, die den Bürgern die pandemiebedingten Einschränkungen ein wenig erleichterten. 2020 habe er gesagt, dass er der Jugend vertraue und dies zu Recht, freute er sich. Er nannte als weitere Ereignisse den Start der Schulsanierung, die fertiggestellten Schwanenhöfe, die Zusatzkindergruppe und vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Bürgstadt nun das schönste, europaweit bekannte Erfbrückle hat. Kaum war die Pandemie einigermaßen überstanden, »kam dieser furchtbare Krieg«, so Grün. Er zeigte sich dankbar, dass die Bürgstadter ihr menschliches Gesicht zeigten und viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen wurden. »Bürgstadt hat Herz«, so resümierte er und dankte allen, die sich engagierten. Er ging aber auch auf die derzeitigen Sorgen ein. Viele Menschen machten sich Gedanken über warme Wohnungen, bezahlbares Essen und ihre persönliche Zukunft. Den Klimawandel bezeichnete er als eine der großen, langfristigen Herausforderungen der Zeit, ebenso die fortschreitende Digitalisierung.

Die Welt rücke immer mehr zusammen, so Grün, ein Plus für Wirtschaft und Gesellschaft, diese Globalisierung bringe aber auch ganz schnell Krankheit, Kriege und Terrorismus rund um die Welt. Aber Herausforderungen würden bewältigt getreu dem Satz des karthagischen Feldherrn Hannibal: »Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen.« Dies beschreibe übrigens eine der Bürgstadter Mentalitäten sehr treffend, stellte er mit einem Schmunzeln fest. Er freue sich auf ein Jahr mit Ereignissen, Aufgaben und Überraschungen und versprach ein Handeln nach dem Motto: »in der Ruhe liegt die Kraft«. Für 2023 ist die Kindergartenerweiterung, das Neubaugebiet, die Friedhofsgestaltung und ein Seniorenkonzept auf der To-do-Liste. 2023 wird nicht einfacher werden, so seine Prognose, aber »wir sind eine Gemeinschaft, gehören zusammen und jeder trägt zum meist friedlichen Zusammenleben bei«. Er dankte abschließend allen Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren. »Sie alle sorgen dafür, dass wir uns in Bürgstadt wohlfühlen können«, so Grün.

Bevor der neue Vereinsringvorsitzende Klaus Helmstetter zu seinem Grußwort kam, dankte der Bürgermeister Thomas Grün dem langjährigen ehemaligen Vereinsringvorsitzenden Edgar Mattern für sein 30-jähriges Engagement und überreichte ihm ein Weinpräsent. Eine besondere Auszeichnung für seinen Vorgänger hatte Klaus Helmstetter mitgebracht. Er ernannte Edgar Mattern zum »Ehrenortsbauernführer«. In seinem Grußwort dankte Helmstetter der Gemeinde, dem Bauhof und den ortsansässigen Firmen für die vielfältige Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen. Es sei nicht einfach gewesen, die Menschen nach der Pandemiepause wieder zu motivieren, gestand er und gab den Anwesenden die Definition des Ehrenamtes »es ist eine Ehre, unserer Gesellschaft einen Dienst zu leisten« mit auf den Weg.

Pfarrer Jan Kölbel von der katholischen Kirchengemeinde gab den Gästen ein »Schalom« mit, denn dies bedeutet alles Gute, was einem Menschen widerfahren kann. Der Neujahrsempfang wurde musikalisch vom Saxophonquartett der Fränkischen Rebläuse gestaltet.

Annegret Schmitz