Erste Ukraine-Flüchtlinge kommen in Collenberg an

80 Feldbetten aufgebaut

Collenberg 18.03.2022 - 11:49 Uhr 1 Min.

Am Donnerstagabend kamen die ersten Ukraine-Flüchtlinge in der Südspessarthalle in Collenberg an. Am Donnerstagabend kamen die ersten Ukraine-Flüchtlinge in der Südspessarthalle in Collenberg an. Innerhalb einer Woche wurde die Südspessarthalle zur Notunterkunft umgebaut.

Thomas Hock von der Gemeinde Collenberg organisierte unter anderem mit Stefan Dumerth die Einrichtung der Collenberger Flüchtlingsunterkunft. Hock zeige sich begeistert über das Engagement der Vereine und Menschen im Südspessart, die ehrenamtlich mitwirkten.

So habe das Landratsamt am Freitagmittag die Gemeinde benachrichtigt, dass es in der Halle Flüchtlinge unterbringen will, erzählt Hock. In Collenberg begannen sofort die Planungen. Schon am Samstagmorgen starteten die Arbeiten.

Helfer klebten den Boden ab, stellten Betten und Trennwände auf, richteten verschiedene Räume ein. Neben Schlafbereichen bauten sie im Foyer die Essensausgabe und einen kleinen Speisesaal auf. In der Halle brachten sie unter anderem einen Wickelraum und zwei Spielbereiche für große und kleine Kinder unter. Insgesamt gebe es 80 Betten in den Kabinen zuzüglich acht Notbetten. Geplant sei, dass die Menschen zwei bis drei Tage in der Notunterkunft verbleiben und dann in private Unterkünfte ziehen können. Dorthin sollen sie vermittelt werden.

Neben dem Bayrischen Roten Kreuz, der Feuerwehr und den gemeindlichen Bauhöfen brachten sich zahlreiche Ortsvereine, aber auch viele Privatpersonen eingebracht. Thomas Hock zeigt sich begeistert über den Zusammenhalt: »Das war eine Wahnsinns-Leistung.«

Auch Landrat Scherf lobte Zusammenhalt und Spendenbereitschaft im gesamten Landkreis. Wer noch Wohnraum zur Verfügung stellen kann oder sich persönlich in der Flüchtlingshilfe einbringen will, könne sich im Internet über die Homepage des Landkreises informieren, sagt er. Alternativ können sich Menschen, die sich engagieren wollen, auch an ihre Gemeinden oder Helferkreise wenden, die sich in vielen Ortschaften bereits gebildet hätten.

Auch Collenberg sei bei der Spendenaktion »völlig überrannt« worden, sagt Thomas Hock. Der Kellerbereich der Südspessarthalle ist gut gefüllt. Flüchtlinge finden hier von Hygiene- über Babyartikel bis zu Kleidung und Schuhen verschiedenste Gegenstände für den alltäglichen Gebrauch, mit denen sie sich eindecken können.

Bereits Anfang der Woche waren die ersten Kriegsflüchtlinge im Gemeinschaftshaus und am Klotzenhof in Großheubach untergebracht worden. Fast alle Flüchtlinge, die am Montag am Klotzenhof untergebracht wurden, seien inzwischen an dauerhafte Unterkünfte vermittelt worden, sagt Scherf.

Ralf Hettler