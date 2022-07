Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste Open Air Art Gallery am Mainufer in Laudenbach

Kunstausstellung: Besucher begeistert

Laudenbach 25.07.2022 - 14:23 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

1. Open Air Art Gallery begeistert mit Kunst am Mainufer.

Viele Besucher brachten ihr Feedback noch direkt auf den bunten Mainwiesen zum Ausdruck. Sie waren vom ungezwungenen Konzept, gute Kunst in schöner Kulisse zu erleben, begeistert. Sie haben sich wohlgefühlt und sich stellenweise stundenlang dort aufgehalten oder waren sogar mehr als einmal da. Die meisten Besucher kamen auch gleich mit den Künstlern ins Gespräch. Auch die Künstler untereinander verstanden sich prächtig und könnten zusätzlich von ihrem Alltag abschalten.

Was gab es zu sehen? Großformatige und kleinformatige Bilder in Acryl, Öl oder andere Techniken - vor allem viele Stilrichtungen. Es gab hölzerngeschnitzte Persönlichkeiten, überdimensionale Musikkassettenbilder, Traumfänger, Holzarbeiten, reproduzierte Nostalgiebilder, beeindruckende Fotografien und vieles mehr. Zehn Aussteller aus dem Landkreis und Aschaffenburg präsentierten ihre Kunstwerke auf verschiedenste Art und Weise. Die Bilder wurden zum Beispiel gehängt, gestellt oder auf großen und kleinen Holzstaffeleien präsentiert.

Nach dem Rundgang über die Mainwiese genossen Einige den extra aufgeschütteten Sandstrand am Ufer oder verzehrten Wildbratwürste oder Pizza, Wein, Cocktails oder Bier in der Mitte oder am Rande des Geschehens. Musikalisch untermalte mehrere Tage lang das Duo Brassette, die dem lockeren Ambiente mit ihren Swingklassikern das I-Tüpfelchen aufsetzten. Die Veranstaltung hat auf jeden Fall Potenzial zum Weitermachen. Eine zweite Auflage ist daher geplant.

anke