Erste Kooperation der städtischen Musikschule Erlenbach und Beavers ein Erfolg

Konzert: Kultureller Austausch unter dem Motto "Local Talents" - Nachwuchs zeigt unter Leitung erfahrener Dozenten sein Können

Erlenbach a.Main 12.04.2022 - 12:23 Uhr 1 Min.

Unter dem Motto "Local Talents" wurde die erste Kooperation der städtischen Musikschule und dem Musikclub präsentiert. Unser Bild zeigt einen Teil des Nachwuchs-Jazz-Ensembles der Musikschule.

Den Einstieg markierte die kürzlich gegründete Pop-/Rockband der Musikschule unter Leitung von Frank Lang, der am Keyboard begleitete. Mit Amira Geißlinger am Bass, Elias Geißlinger an den Drums, Peter Schmidt an der Trompete, Leon Axt an der Gitarre und Madita Häßler als Sängerin wurden fünf Stücke geboten, die für viel Abwechslung standen. Die ersten Stücke, die interpretiert wurden, stammten von Martin Pfeifer, es waren die Titel "Major or Minor", "Up and down" und "Try it together". Dabei wusste die Band mit einem lockeren und leichtfüßig umgesetzten Rhythmus zu gefallen, den Schlagzeug und Bass vorgaben. Auf dieser Basis kamen die Melodieinstrumente bestens zur Geltung, wobei den einzelnen Musikern im Wechsel auch Raum gelassen wurde, einmal einen prägenden Part innerhalb der Kompositionen zu übernehmen, auch bei den Liedern mit Gesang wurde dieser gut zur Geltung gebracht. Während die Stücke von Pfeifer durch rockig-jazziges Jam-Feeling bestachen, wurde mit "99 Luftballons" (Nena) mehr auf Pop-Anteile gesetzt, und mit dem Beatles-Klassiker "Hey Jude" unterstrich die Band abermals, wie vielseitig sie aufgestellt ist.

Den zweiten Part des Nachmittags als Hauptact gestaltete das Nachwuchs-Jazz-Ensemble der Musikschule unter Leitung von Stephan Schlett - er übernahm vor rund zwei Jahren während der Pandemie diese Nachwuchsbigband von Erich Rachor. Im Ensemble spielten am Sonntag: Mona Daub, Fabian Wolf (Alt-Saxofone), Beate Langeheine, Bernhard Kopp (Tenor-Saxofone), Paula Langeheine (Bariton-Saxofon), Veit Langeheine, Daniel Arnold, Manuel Reis (Trompeten), Tobias Hohm, Lukas Klement, Yasmin Ilies, Stephan Schlett (Posaunen), Michele Neuberger (Drums), Stefan Pilzweger (Piano), Udo Erbe (Bass) und Daniel T. Buchmann (Gitarre). Die Formation wusste durch ihr gelungenes Zusammenspiel und Facettenreichtum in der Wahl der Vorlagen zu gefallen. Geboten wurden nicht nur klassischer Swing, sondern auch musikalische Ausflüge in Bereiche wie Rhythm and Blues, Soul und Funk.

"Splanky" (Neil Hefti/Arrangement: Michael Sweeny) war der ideale Einstieg, um mit Qualitäten des Ensembles zu glänzen, darunter die stimmungsvolle stilsichere Umsetzung und das feine Agieren der Instrumentalisten. Das Niveau wurde gehalten, ein tolles "The Queen Bee" (Sammy Nestico) kam ebenso gut an wie "I want you back" (The Jackson Five). Die Arrangements bei allen Kompositionen wurden geschickt in Szene gesetzt und warteten mit Überraschungen auf. Eine kleine Zugabe durfte nach Ende des offiziellen Programms nicht fehlen.

Die Grundidee der "Local-Talents"-Veranstaltung, nämlich für Nachwuchs und Publikum neue Möglichkeiten der kulturellen Begegnung und Interaktion zu schaffen, ging auf. Die Gäste belohnten die Darbietungen mit viel Applaus - was für die Nachwuchstalente eine wunderbare Motivation gewesen sein dürfte.

mab