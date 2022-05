Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste kirchliche Kita in Erlenbach eröffnet

Neubau im Bauhaus-Stil in der Siedlung

Erlenbach a.Main 10.05.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Das neue Kita-Gebäude in Erlenbach zitiert den Stil der Bauhausarchitektur. Das Highlight im Garten der Kita: die Rutsche aus dem Obergeschoss. Gemeinsam mit den Kindern durchtrennen sie das Band: Bürgermeister Michael Berninger, Regionalbischöfin Gisela Bornowski, Landessynodalin Kerstin Pechtold-Kuch und Pfarrer Gregor Kreile.

In einer kurzen Rede sprach die Geistliche die Kinder direkt an. Es sei ein Haus entstanden, "wo ihr spielen, Freunde finden und viel Neues entdecken könnt. Alle Gäste heute freuen sich mit euch über eure neue Kita." Auch Jesus möge Kinder. Er habe sie lieb, sei ihr Freund, wolle, dass es den Kindern gut gehe, dass sie fröhlich und mutig seien und stark werden. Deshalb solle er auch mit in die Kita einziehen.

Hier sei ein besonderes Bauwerk durch den Architekten Michael Schubert geplant und durch engagierte Handwerker unfallfrei realisiert worden, betonte Bürgermeister Michael Berninger. Geplant wurde es nach einer Grundidee von Karl Franz, dem Leiter des Stadtbauamtes, aus Anlass "100 Jahre Bauhaus". Entstanden ist ein Gebäude mit einfacher, klarer Gliederung und symmetrischen Formen. Zum ersten Mal sei in der Geschichte der Stadt Erlenbach ein Kindergarten gebaut worden, der nicht von der Stadt Erlenbach betrieben werde, sondern von einer Kirchengemeinde. Eine weitere Besonderheit liege darin, dass die Mahlzeiten der Kinder in einer eigenen Küche frisch zubereitet werden.

Langes Warten auf Möbel und Spielzeug

Über die ersten Erfahrungen in dem Gebäude, das am 1. September 2021 bezogen wurde, informierte deren Leiterin Silke Buhleier. Der Betrieb begann in freundlichen, hellen, aber fast leeren Räumen, da Lieferanten Tische, Stühle, Garderobe, Wickelkommode aber auch Spielsachen nicht fristgerecht liefern konnten. Die Kita Weinbergstraße habe mit Möbeln aushelfen müssen, viele Leute hätten Spielmöglichkeiten vorbeigebracht. Das geplante, offene Konzept der Funktionsräume konnte zunächst wegen Corona nicht realisiert werden. Es musste auf Gruppenarbeit umgestellt werden. Ein kleiner Lichtblick sei es gewesen, dass der schöne Garten mit der tollen Rutsche und den vielen Spielmöglichkeiten nutzbar war. Dort habe eine Familie sogar eine Outdoor-Spielküche gebaut. Baumspenden gab es vom Obst- und Gartenbauverein. Die Jagdgenossenschaft spendete 2.000 Euro für Spiele und die Frischeküche.

Die Vertrauensfrau im Kirchenvorstand, Ursula Schieweck, bedankte sich bei der Stadt, dass das Konzept, welches die Kirchengemeinde unter der Leitung von Pfarrer Gregor Kreile erstellt hat, im Dialog mit der Stadt so gut umgesetzt wurde. Alle Kinder werden unabhängig von Nationalität, Kultur, Konfession, sozialer Herkunft oder sonstiger persönlicher Eigenschaften aufgenommen.

Zu der neuen Kindertagesstätte gratulierte auch der katholische Pfarrer Franz Kraft und Landessynodalin Kerstin Pechtold-Kuch. Die überreichte das neuentwickelte Label "Von den Kirchenmitgliedern mit Beiträgen der Kirche unterstützt", das am Gebäude angebracht werden kann. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Streichquartett der städtischen Musikschule unter der Leitung von Doris Völcker und mit Liedern der Kinder der Kita.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Kita Friedenstraße 2019 beschloss der Erlenbacher Stadtrat, eine Kindertagesstätte mit einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen sowie einer Erweiterungsoption zu maximal fünf Gruppen zu beauftragen. Bei der Errichtung des Gebäudes wurde ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt. Entstanden ist in einer Rekordbauzeit von 13 Monaten ein zweigeschossiger Kubus mit Flachdach und extensiver Dachbegrünung in Massivbauweise. Die Nutzfläche beträgt 673 Quadratmeter. Installiert wurden eine Photovoltaik-Anlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde. Das Novum ist, dass die Stadt Erlenbach erstmals auf einem nicht-städtischen Grundstück im Rahmen einer Erbpacht-Vereinbarung ein Gebäude errichtet hat. Das Budget für den Neubau betrug 2,3 Millionen Euro und konnte auch eingehalten werden. Fördergelder gab es in Höhe von 1,6 Millionen Euro.