Erste-Hilfe-Set und genug Trinkwasser

Hintergrund: Notruf, Rettungstreffpunkt und Notfall-Apps

Mit der europaweiten Notrufnummer 112 setzt man sofort einen Notruf ab und schaltet das Handy in die Lautsprecherfunktion. Doch bei der Rückfrage durch die Rettungsleitstelle: »Wo befinden Sie sich?« wird es dann oft brenzlig. Für Einheimische ist es meist kein Problem, denn sie wissen in der Regel, wo sie sich befinden oder wie man zum Unfallort kommt. Ortsunkundige hingegen haben da ein Problem, denn nicht immer ist gerade ein Rettungstreffpunkt in ihrer Nähe. Doch in der Regel kommt mit dem Absetzen eines »Notrufes der Nummer 112« schnell Hilfe.

Eine Standortdatenübermittlung bei Notrufen liefert wertvolle Informationen. Über einen in vielen Smartphones bereits integrierten Dienst werden beim Notruf an die Nummer 112 automatisiert Standortdaten übermittelt. Diese Advanced Mobile Location (AML) Dateien beinhalten zahlreiche Informationen zum Standort des Notrufers. Hier handelt es sich nicht um eine App, sondern um einen von den Herstellern fest installierten Dienst. Sind diese Funktionen am Handy ausgeschaltet, werden sie beim Notruf automatisch aktiviert und die Daten übermittelt. So bekommen die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle den Standort des Anrufers sehr exakt angezeigt. Nach Erhalt dieser wichtigen Daten wird jetzt eine Alarmkette ausgelöst, die alle für diese Situation erforderlichen Rettungskräfte festlegt. Dabei kommt sehr oft auch die Bergwacht, die Feuerwehr oder auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Bei Unfällen wird die Polizei immer mitinformiert.

Rettungstreffpunkte sind flächendeckend in ganz Bayern aufgestellt, um schnelle Hilfeleistungen zu ermöglichen. Die Rettungsleitstelle in Aschaffenburg sowie alle beteiligten Hilfsorganisationen verfügen über Karten mit allen Rettungstreffpunkt-Standorten. Eigentlich soll von jeder Stelle im Wald innerhalb von zehn Minuten ein solcher Punkt erreicht werden können. Zu finden sind sie an öffentlichen Straßen, vorzugsweise an Waldeingängen und Wanderparkplätzen.

Notfall-Apps bieten wichtige Funktionen, so auch die App »SOS Notruf« oder »Hilfe im Wald«. Diese können mit Smartphones unter dem Betriebssystem Android kostenfrei genutzt werden. Freilich gehören diese Notfall Apps auf Platz 1 in der Anordnung aller Apps auf dem Smartphone. Wenn allerdings keine Netzverbindung vorhanden ist und man alleine wandert, helfen zunächst keine Apps und auch die Notrufnummer 112 nicht. Deshalb ganz wichtig: Wandert man alleine, sollte man die Angehörigen immer informieren, wo man unterwegs ist. Ein Rückruf zu Hause bei Ankunft am Ziel schließt die Informationskette. ()