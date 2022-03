Erste Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Miltenberg in Gemeinschaftsunterkunft

Fast nur Frauen und Kinder

Erste Station der ukrainischen Flüchtlinge ist das Impfzentrum, wo sie registriert werden und auf das Corona-Virus getestet werden. Im Großheubacher Gemeinschaftshaus werden die Flüchtlinge auf Wohnabteile verteilt. Für Privatsphäre ist in den Abteilen durch Trennwände und Vorhänge zum Gang hin gesorgt. Ein Spielparadies für die Flüchtlingskinder ist im Keller des Gemeinschaftshauses Großheubach entstanden.

Am Montagnachmittag haben die ersten 43 ukrainischen Flüchtlinge den Landkreis Miltenberg auf den offiziellen Wegen erreicht. Um halb vier nachmittags wurden die geflüchteten Menschen, fast ausschließlich Frauen und Kinder, im Impfzentrum des Landkreises in Miltenberg von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes empfangen. Sie sind vorher über das unterfränkische »Ankerzentrum« in Geldersheim (Kreis Schweinfurt) verteilt worden. Das berichtet das Landratsamt Miltenberg in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Die Geflüchteten wurden laut Pressetext mit Unterstützung durch Dolmetscher registriert, ein Arzt führte

mit ihnen Gespräche über ihren Gesundheitszustand (etwa über Medikamente, Allergien),

zudem wurde jedem Flüchtling ein obligatorischer PCR-Test abgenommen. Der

Impfstatus sei abgefragt worden und jeder, der wollte, konnte sich auch impfen lassen.

Ebenso erfolgte eine amtliche Registrierung durch Mitarbeiter des Sozialamts. Laut

Auskunft des Teamleiters des Impfzentrums, Alexander Kremer, waren die BRK-Gemeinschaften Miltenberg und Großheubach sowie die SEG Verpflegung aus Mömlingen im Ein-satz. Anschließend wurden die Geflüchteten mit Bussen des BRK in die Notunterkünfte

des Landkreises - in das gemeindliche Gemeinschaftshaus Großheubach und das AWO-Jugendhaus Klotzenhof - gebracht.

Landrat Jens Marco Scherf und Großheubachs Bürgermeister Gernot Winter informierten

sich zunächst im Impfzentrum und fuhren anschließend in das Gemeinschaftshaus, wo die

Flüchtlinge von zahlreichen Ehrenamtlichen in Empfang genommen wurden und ihre

Quartiere zugewiesen bekamen.

Dank des enormen ehrenamtlichen Einsatzes von BRK, Freiwilliger Feuerwehr und viele Bürgerinnen und Bürgern sei es möglich gewesen, das Gemeinschaftshaus in eine Notunterkunft zu verwandeln. Abgetrennte Bereiche mit Vorhängen zum Gang hin ermöglichen etwas Privatsphäre, dank eines Stromanschlusses können die dem Krieg Entkommenen ihre Han-dys aufladen. Die Abteile bieten Platz für zwei bis vier Personen, teilweise stehen auch

Kinderbetten darin. Die Ehrenamtlichen sorgen in einem Zelt für die Verpflegung, für die

Entgegennahme und Lagerung von Spenden, ein Team verwaltet das Lager mit Drogerieartikeln (Windeln, Duschzeug, Bettwäsche) und kümmert sich um viele weitere anfallende Aufgaben. Mit viel Liebe wurde im Keller des Gemeinschaftshauses ein großer

Spielbereich für Kinder eingerichtet. Hier sollen die Kleinen beim Spielen versuchen, sich

vom großen Leid abzulenken und wieder Halt gewinnen.

Im Gemeinschaftshaus Großheubach sowie im AWO-Jugendhaus Klotzenhof sollen die

Geflüchteten nun erst einmal zur Ruhe kommen, in den folgenden Tagen sollen sie langfristig nutzbare Wohnungen beziehen. In Kürze wird auch die Notunterkunft in Collenberg

bezogen. Ziel ist es, alle Geflüchteten so schnell wie möglich in Unterkünfte zu transferie-ren.

Deshalb werden weiterhin sowohl kurzfristig verfügbare Wohnungen, Wohnhäuser als

auch größere Objekte sowie Hotels und Beherbergungsbetriebe zur Unterbringung von

Flüchtlingen gesucht. Auskünfte hierzu erteilt das Sozialamt, Sachbereich 232, Landrats-amt Miltenberg, E-Mail: unterkunft@lra-mil.de.

Landrat Jens Marco Scherf ist es ein großes Anliegen, allen Hilfsorganisationen und den

unzähligen Ehrenamtlichen in der Bevölkerung zu danken, deren überragendes Engagement diese Hilfe möglich macht. »Sie alle stehen für Menschlichkeit und Solidarität gegen

diesen Krieg«, so der Landrat: »Mit ihrem von Menschlichkeit und Fürsorge geprägten Engagement bestätigen die Menschen die jüngst von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an den russischen Despoten gerichteten Worte: Unterschätzen Sie

nicht die Kraft der Demokratie, sie wird von unseren Bürgerinnen und Bürgern getragen!«

Wie viele Flüchtlinge dem Landkreis Miltenberg zugewiesen werden, kann der Landrat

zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht exakt sagen, da die Lage sich ständig ändert und die

Registrierung der privat Angekommenen über die Einwohnermeldeämter läuft. Eine Größenordnung von mindestens 300 Menschen, die aus der Ukraine im Landkreis Miltenberg

eine Zuflucht gefunden haben, ist für Montagabend realistisch.

Nach wie vor erhalten Interessiere und Hilfswillige alle Informationen rund um die Aufnahme und Hilfe für die Geflüchteten im Internet auf einer Sonderseite »Der Landkreis Mil-tenberg hilft« unter https://www.landkreis-miltenberg.de sowie über das Servicetelefon des Landkreises unter 09371/501-199.

re