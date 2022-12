Erste E-Ladestation in Sulzbach am Ibelo-Kreisel

Grüner Strom rund um die Uhr

Sulzbach 22.12.2022 - 11:25 Uhr < 1 Min.

Die erste E-Ladestation für Pkw's wurde am Montag am Parkplatz am Kreisverkehr am Ibelo-Gelände offiziell übergeben. Darüber freuen sich Bürgermeister Martin Stock (rechts) und Günter Jira vom Bayernwerk.

Aus der »Zapfsäule« fließt grüner Strom. Die Ladestation steht sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag den Bürgern zur Verfügung. Bezahlt werden kann per App, per Kreditkarte und per Pay Pal. Mit Bürgermeister Stock freute sich Günter Jira vom Bayernwerk, das die Ladestation kostenfrei an die Marktgemeinde Sulzbach übergeben hatte.

Martin Roos