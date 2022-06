Erste Bürgerversammlung in Klingenberg nach der Pandemie

Debatte: Kritik an Bauentwicklung vom Bürgermeister zurückgewiesen

Nach drei­jäh­ri­ger Zwangs­pau­se fand am Don­ners­tag erst­mals wie­der ei­ne Bür­ger­ver­samm­lung in Klin­gen­berg statt. Trotz der mit et­wa 30 Teil­neh­mern ge­rin­gen Be­su­cher­zahl wur­de nach dem Re­chen­schafts­be­richt von Bür­ger­meis­ter Ralf Reich­wein (CSU) en­ga­giert über die Pro­b­le­me in der Stadt de­bat­tiert.