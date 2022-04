Erst später mal zum Rentnertreff

Ruhestand: Letzter Arbeitstag von Andreas Lux als Leiter der Polizeiinspektion Miltenberg

Miltenberg 28.04.2022 - 16:41 Uhr 3 Min.

»Es gab keinen einzigen Tag, wo ich mit Frust zum Dienst gegangen wäre«: Andreas Lux geht nach fast 43 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand. Foto: Stefan Gregor

Er bezeichnet sich selbst als »typischer Ziviler«, erst 2011 habe er, abgesehen von seiner Anfangszeit bei der Bereitschaftspolizei, eine Uniform getragen. Zuvor war er in Fahndungs- und Ermittlungsgruppen eingesetzt. Polizeiarbeit macht ihm Spaß, das merkt man deutlich. »Ich wüsste keinen einzigen Tag, wo ich mit Frust zum Dienst gegangen bin«, sagt er. Dabei war seine Anfangszeit alles andere als einfach.

Der 60-Jährige erinnert sich an ein Faschingswochenende 1981, wo er eingesetzt war bei den Anti-Atomkraftdemos in Brokdorf. Die Polizisten waren damals untergebracht in Eisenbahnwaggons. »Dann sind wir frühs um 6 Uhr vermöbelt worden, anders kann man es nicht sagen«, blickt er zurück auf eine »harte Ausbildungszeit«. Statt das Wochenende danach freizubekommen ging es direkt nach Nürnberg zu Hausbesetzungen. Viele seiner damaligen Kollegen hatten danach das Handtuch geworfen. Er blieb.

Lux, Fuchs und Wolf

Seine Stärke ist die Kommunikation und Offenheit. »Ich habe immer auch im Einsatz mit den Leuten geredet«, unterstreicht Lux. Weshalb er keinen einzigen Fall von Widerstand gehabt habe. Amüsiert erzählt er eine Anekdote von einem Unfall vor einigen Jahren in Miltenberg. Dabei habe ein älterer Fahrer nicht akzeptieren wollen, dass er schuld ist und aufgebracht nach den Namen der eingesetzten Beamten gefragt. »Mein Name ist Lux, das sind die Kollegen Fuchs und Wolf«, sei seine Antwort gewesen. Der Mann sei dann noch verärgerter gewesen, weil er sich veralbert fühlte. »Lux, Fuchs und Wolf, das war über Jahrzehnte der Brüller.«

Knapp 50 Köpfe hatte er unter sich für einen Bereich von Kirchzell bis Altenbuch. »Für unsere Gegebenheiten sind wir momentan personell zufrieden«, kommentiert er die Ausstattung. Für den Übergang steht Lena Markic an der Spitze der Polizeiinspektion, im November werde die Stelle ausgeschrieben, informiert Lux. »Ich baue schwer darauf, dass es eine interne Lösung gibt«, äußert er sich zu seiner Nachfolge.

Mitten im Gespräch klopft es an der Tür und der Landrat Jens Marco Scherf tritt ein. »In Vertretung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann«, scherzt er. Nicht die letzte Überraschung des Tages, wie Lux' Kollege Torsten Maier andeutet. Der Tag hat etwas von einer Brautentführung oder einem Junggesellenabschied. »Ich setze aber kein Krönchen auf«, scherzt Lux. Spaß auch bei der Arbeit sei ihm wichtig, gerade in schwierigen Zeiten wie bei Corona oder gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine.

Was ihn in den Augen des Landrates auszeichnet? »Wir hatten ein ganz, ganz enges und unkompliziertes Zusammenarbeiten«, antwortet Scherf. Und bringt dies mit drei Begriffen auf den Punkt: »Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Vertrauen.«

Alles Dinge, die er als Mannschaftssportler - Lux kickte in der Fußball-Bezirksliga und spielt noch aktiv in Collenberg Tischtennis - ausstrahlt. Mit der Polizeiauswahl war er früher auch öfter bei internationalen Hallenturnieren, auch in Norwegen. Als seine »zweite Familie« bezeichnet er das Team in Miltenberg.

Um seine Richtige wird er sich jetzt verstärkt kümmern. Zunächst geht es mit Frau Jacqueline im Mai in einen Urlaub mit Wohnmobil an den Bodensee. Dann will er sich um die beiden Enkel, fünfeinhalb und zwei Jahre alt, kümmern. Zudem kündigt er an, ab Mai bei einem Kanuverleih mitzuarbeiten. Von Ruhestand also keine Rede. »Ich gehe auch mal zu einem Rentnertreff der Polizei, aber erst später«, kündigt er lachend an.

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Nach der internen Abschiedsfeier auf der Dienststelle ging es für ihn auf dem Motorrad und mit Polizeieskorte am Nachmittag durch Miltenberg und dann weiter in seinen Heimatort Collenberg. Dort stand eine Abschiedsfeier im Schützenheim mit 60 Personen an, darunter viele ehemalige Kollegen.

RALPH BAUER

Zur Person: Andreas Lux Der Collenberger trat 1979 in die bayerischePolizei ein. Nach der Ausbildung war er zunächst bei der Einsatzhundertschaft in München. 1982 wechselte er nach Aschaffenburg, wo er im Einsatzzug eingesetzt war. 1984 ging es dann nach Obernburg zum Einsatzzug, später zur Fahndungs- und Ermittlungsgruppe. Von 1996 bis 1998 absolvierte er das Studium für den gehobenen Beamtendienst in Sulzbach-Rosenberg. 2011 wechselte er in den Verkehrsbereich zur Polizeiinspektion Aschaffenburg. Drei Jahre später war er abgeordnet zum bayerischen Landeskriminalamt für eine Informationssammelstelle im Vorfeld des G7-Gipfels in Elmau. Nach seiner Rückkehr 2015 wurde Andreas Lux stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Miltenberg, 2019 übernahm er die Leitung. Lux ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, sowie zwei Enkel. ()