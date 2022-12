Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie die Vereine im Landkreis Miltenberg mit der Energiekrise umgehen

Sport: Erst Coronapandemie, jetzt Energiekrise - Politik verspricht Unterstützung

Miltenberg 04.12.2022 - 11:50 Uhr 5 Min.

Wann geht bei den Vereinen das Flutlicht aus? Die steigenden Energiepreise treffen auch die Vereine im Landkreis Miltenberg hart. Unser Foto entstand in Elsenfeld am Kunstrasenlatz im Spessartstadion.

VfL Mönchberg

Martin Roob, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim VfL Mönchberg, erzählt, dass man beim letzten Kauf von 6000 Litern Heizöl so viel bezahlt habe, wie vor einem Jahr für eine Komplettfüllung mit 12.000 Litern. Beim Strom profitiere man noch von einem Altvertrag. Das Projekt LED Beleuchtung am Sportplatz ist mit Fördermitteln abgeschlossen, die Halle wird nur noch im Stufe-1-Modus beheizt. Trotz Corona-Gefahr wird auf Frischluftbeimischung verzichtet. Bereits vor Jahren wurde die Lichtanlage in der Halle auf LED Beleuchtung umgestellt. Die Warmwasserzirkulation wird eingeschränkt, und es werden Thermostatventile mit Steuerung und Programmierung eingebaut. Geplant ist auch eine Energieberatung. Derzeit wird auch ein Team gebildet, welches sich darüber hinaus mit weiteren Einsparpotenzialen befasst. Der VfL hat sich entschieden, die Beiträge zu erhöhen. "Ohne diese Erhöhung kommen wir nicht durch", sagt Roob. Austritte wird es sicherlich geben, befürchtet er.

TV Sulzbach

Andreas Hein, Dritter Vorstand vom TV Sulzbach, betont, dass sein Verein die Main-Spessart-Halle von der Gemeinde Sulzbach nutzt und somit die Betriebskosten von der Kommune getragen werden. Übermäßige Austritte hat sein Verein derzeit noch nicht zu verzeichnen. Jedoch gab es bereits in den Corona-Jahren 2020 und 2021 überdurchschnittlich viele Austritte. Hein befürchtet, dass es eher zu mehr Austritten kommt, wenn Familien überlegen müssen, welche Kosten sie primär bezahlen. Dadurch, dass man Jahresbeträge erhebe, werde sich dieser Effekt aber erst im kommenden Jahr zeigen.

Turnverein Kirchzell

Noch nicht bemerkbar gemacht haben sich nach Angaben von René Krug, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, die explodieren Energiekosten beim Turnverein Kirchzell. Die Heizöltanks für die vereinseigene Sporthalle sind für diese Heizperiode gut gefüllt. Da man die Kosten für die Halle selbst tragen muss, war es dem Verein schon immer wichtig, in die Zukunft zu investieren. Vor zehn Jahren wurde die Halle, inklusive Fenster, neu isoliert und eine Photovoltaikanlage installiert. Vor acht Jahren wurden eine Warmwasser-Solaranlage und im letzten Jahr der seitliche Anbau der Halle isoliert. Diese Maßnahmen haben in der Vergangenheit die jährlichen Energiekosten bereits in einem fünfstelligen Bereich reduziert, erzählt Krug. Die Sporthalle wird generell nur so beheizt, dass es für den Sport nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Krug und sein TV finden sich mit den Investitionen der letzten Jahre gut aufgestellt. Für eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf, sagt Krug.

TUS Röllbach

Beim TUS Röllbach machen sich die explodieren Energiekosten bei den Strom- und Heizölkosten bemerkbar, berichtet der Vorsitzende Reinhold Zimlich. Man habe in der Planung eine Größenordnung von rund 10.000 Euro Mehrkosten einkalkuliert. Natürlich überdenkt man auch beim TUS alle Möglichkeiten und macht kleine Abstriche. 2023 wird man den Trainingsplatz auf LED umrüsten, was sicherlich den deutlichsten Effekt hat. Zimlich ist froh, dass der bayerische Staat bereits reagiert hat, und die Vereinspauschale im nächsten Jahr analog Corona verdoppeln wird. Auch die Gemeinde unterstützt den Verein, indem für verschiedene Sach- und Dienstleistungen keine Kosten erhoben werden. Was Zimlich persönlich fehlt, ist der Landkreis. Der Vorsitzende ist der Meinung, dass die Nutzung der landkreiseigenen Hallen und ein Festhalten der alten Nutzungsgebühren selbstverständlich sein sollten. Doch von einer Lösung für Vereine, die eigene Immobilien unterhalten, habe er noch nichts gehört. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge scheidet für Zimlich aus, da die Mitglieder im privaten Bereich durch die Inflation belastet genug seien.

Turnverein Elsenfeld

Bereits umgesetzt hat der Turnverein Elsenfeld Energiesparmaßnahmen, berichtet Abteilungsleiter Gesundheitssport, Klaus Ballmann. Vor rund zehn Jahren hat der Verein eine Dachfläche der Turnhalle für eine Photovoltaikanlage vermietet. Vor fünf Jahren wurde die Beleuchtung in der Turnhalle und in den Umkleiden, Duschen und Toiletten auf LED umgestellt. Eine Beitragserhöhung ist beim TVE bis jetzt noch kein Thema. Mit einem Energieberater gab es eine Begehung der Turnhalle. Man warte jetzt noch auf sein Protokoll, um dann eventuell weitere Maßnahmen in Angriff zu nehmen.

Elsava Elsenfeld

Beim Fußballverein Elsava Elsenfeld hat man laut Vorsitzendem Thomas Duttine die Nutzung der Kabinen und Duschen reduziert. Mit allen Trainern wurde abgesprochen, dass der Trainings- und Spielbetrieb mit Flutlicht während der Weihnachtszeit bis 31. Januar 2023 ruht.

TV Miltenberg

"Was finanziell genau auf unseren Verein zukommt, ist noch nicht absehbar", sagt Georg Kümmel, Vorsitzender des TV Miltenberg. Sein Schatzmeister beim TV geht im Augenblick von einer Verdopplung der Energiekosten für die beiden Vereinsheime aus. "Das trifft uns", sagt Kümmel. "Es wirft uns aber nicht um, da unser Verein sich in den vergangenen Jahren eine gesicherte wirtschaftliche Situation und auch Reserven erarbeitet hat". Ob und in welchen Umfang bei Veranstaltungsvermietungen die Preise erhöhen werden müssen, wird man beim TV diskutieren, wenn Zahlen vorliegen. Als Breitensportverein mit vielen Abteilungen sind die Hallengebühren einer der größten Kostenfaktoren. Weil jetzt die Stadt Miltenberg die Benutzungsgebühren pauschal angehoben hat, kostet das nach Überschlag des Schatzmeisters 2500 bis 3000 Euro im Jahr zusätzlich.

Beim TV Miltenberg hofft man, dass der Landkreis diesem Beispiel nicht folgt, denn auch bei dem belege man Hallenzeiten. Kümmel sagt, dass es bei allem Verständnis für die schwierige finanzielle Lage der Kreisstadt schön gewesen, wenn Verwaltung und Politik vor dieser Erhöhung das Gespräch mit seinem Verein gesucht hätte, um zu erkunden, ob und wie man so etwas finanziell verkraften könne. Im Vorstand ist man überzeugt, dass eine solche Kostensteigerung im Moment nicht über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge weitergegeben werden darf. Man könne und wolle hier keine kostendeckenden Mitgliedsbeiträge erheben, sondern schließe die Lücke durch wirtschaftliche Aktivitäten wie die Beteiligungen an den großen Miltenberger Festen.

Hintergrund: Unterstützung durch Politik und BLSV Laut dem Vorsitzenden des Landessportbeirats und sportpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und Mitglied im Bayerischen Landtag, Berthold Rüth, ist nach Ansicht des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Energiekrise für deutsche Sportvereine bedrohlicher als die Coronapandemie. Mehr als 40 Prozent der Vereine erwarten starke Auswirkungen, rund sechs Prozent befürchten eine akute Bedrohung ihrer Existenz oder eine Auflösung des Vereins. Rüth begrüßt deshalb die von der Bayerischen Staatsregierung am 6. November 2022 beschlossenen Hilfen für die Vereine. Diese Hilfen sehen bereits jetzt für 2023 die Verdoppelung der Vereinspauschale vor. Zudem soll es für Vereine, die sich aufgrund der aktuellen Energiekrise in einer existenzbedrohenden Lage befinden, die Möglichkeit zur Partizipation an einem bayerischen Härtefallfonds geben. Auch nach Einschätzung von Adolf Zerr, BLSV-Kreisvorsitzender, stellt die Energiekrise mit ihren einhergehenden Folgen, insbesondere Energieknappheit und Energiekostensteigerungen, die Vereine vor weitaus größere Probleme als die Coronapandemie. Der BLSV und die übrigen Landessportbünde haben sich deshalb frühzeitig zusammengeschlossen und den Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern in Bund und den Ländern gesucht, um für die Unterstützung der Sportvereine zu werben. Dies habe dazu geführt, dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz im November erste Maßnahmen beschlossen wurden, die sich auch auf die Vereine auswirken. Direkt profitieren die Vereine von den drei Beschlüssen Gaspreisbremse (frühestens März 2023), Übernahme der Abschlagszahlungen Dezember 2022 und Strompreisbremse (ab Januar 2023). Darüber hinaus wird der Freistaat Bayern einen Härtefallfonds Bayern ergänzend zu den Bundeshilfen einrichten, an dem auch die Vereine beteiligt werden, unter anderem Verdoppelung der Vereinspauschale für 2023. Tipps zur Energieeinsparung gibt es sowohl auf der Seite des BLSV als auch des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund). Der Rechtsservice des BLSV bietet den Vereinen die Möglichkeit, ihre Energieversorgungsverträge überprüfen zu lassen. Ziel aller Maßnahmen ist es, einen erneuten Stillstand in den Vereinen und die Insolvenz von Vereinen zu vermeiden. Der BLSV bietet den Vereinen außerdem die Möglichkeit einen Energiecheck für Wasserverbrauch, Heizung und Ähnliches durchzuführen. ro