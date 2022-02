Erschließung des Märkte-Zentrums Elsenfeld drängt

In der Erlenbacher Straße ist künftig im Teilabschnitt zwischen Shell-Kreisel und Bildstraße ein beidseitiger Gehweg von drei und zwei Meter Breite vorgesehen. Auf dem Abschnitt besteht ein Überholverbot für Autofahrer, die auch keine Fahrradfahrer überholen dürfen. Weil der neue Aldi-Markt nicht wie ursprünglich geplant Mitte 2023, sondern bereits am 29. September 2022 eröffnen wird, wurde Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) ermächtigt, die Planung der Verkehrsanlagen eigenständig auf Grundlage der beschlossenen Planung zu billigen und Aufträge nach erfolgter Ausschreibung an die günstigste Firma zu vergeben.