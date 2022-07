Ersatzneubau der Brücke in Eichenbühl verzögert sich

Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat mit weiteren Themen befasst.

Verabschiedung: Nach 45 Jahren im Berufsleben, davon 29 Jahre im Dienste der Gemeinde Eichenbühl hat Bürgermeister Günther Winkler den seitherigen Geschäftsstellenleiter Verwaltungsoberamtsrat Lothar Eckstein im Rahmen der Gemeinderatsitzung in den Ruhestand verabschiedet. In seiner Laudatio ging er nochmals ausführlich auf den Werdegang von Eckstein ein (wir berichteten). Winkler lobte dessen Einsatz und Engagement für die Allgemeinheit, dankte für die stets zuverlässige Zuarbeit.

Wasserrohrbrüche: In den letzten Wochen seien im Hauptort höhere Wasserverluste zu verzeichnen, informierte Bürgermeister Winkler die Räte. Man habe Untersuchungen vorgenommen, weil die tägliche Verbrauchsmenge deutlich über dem Normalverbrauch lag. Ein größerer Wasserrohrbruch konnte bereits im Bereich der Pfarrbrücke repariert werden. In diesem Zuge wurden auch die Hausschieber erneuert. Die Sperrung der Pfarrbrücke wurde inzwischen aufgehoben. Die abschließenden Asphaltarbeiten könnten aber erst Mitte August abgeschlossen werden, so Winkler. Derzeit würden zudem täglich so genannte »Logger« (Richtmikrophone) Straßenweise platziert, die nachts Geräusche aufnehmen, um einen möglichen Rohrbruch zu orten und den schadhaften Bereich einzugrenzen.

Flursäuberungsaktion: Die im Frühjahr aufgrund des starken Schneefalls abgesagte Flursäuberungsaktion wird am am 17. September durchgeführt, informierte Bürgermeister Günther Winkler. Er bat um rege Teilnahme, da sich durch die aufgrund Corona ausgefallenen Flursäuberungsaktionen der letzten Jahre einiges an Müll in Wald und Flur angesammelt habe.

Neuer Obmann: Ewald Heilmann ist von seinem Amt als Obmann der Feldgeschworenen für den Hauptort Eichenbühl zurückgetreten. Als neuer Obmann wurde Paul Schmedding gewählt. Sein Stellvertreter ist Kurt Breunig.

Erdverkabelung: Die Arbeiten der Erdverkabelung im Höhenortsteil Heppdiel und die in diesem Zuge zu ändernden Straßenbeleuchtungen in der Höhenstraße beginnen in der zweiten Augustwoche und sollen bis Ende des Jahres andauern informierte der Bürgermeister. Für die Maßnahmenplanung wurden bereits Markierungen im Straßen- und Gehwegbereich in Heppdiel angebracht. acks