Erosion eindämmen, Abfluss verzögern

Umwelt: Durch Anlage von Erosionsschutzstreifen könnte der Abtrag wertvollen Bodens verringert werden

Amorbach 10.10.2022 - 16:37 Uhr 3 Min.

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) hatte das Büro für multifunktionale Umweltplanung und Beratung (UP&B) mit einer Risikoabschätzung und Maßnahmenplanung für eine Fläche von 340 Hektar ausgehend von der Stadt Amorbach beauftragt. Untersucht wurden auch die Standortbedingungen, damit gemeinsam mit den Landwirten die Regenverdaulichkeit der Böden durch angepasste Bewirtschaftung nachhaltig erhöht werden kann.

Gemeinsam und freiwillig

Am Beispiel eines exponierten Hangs und dem in der Talsohle verlaufenden Reichartshausener Bach war vor 16 Landwirten die wichtigste Botschaft: Gemeinsam und auf freiwilliger Basis bekommt man das Problem in den Griff! Eines ist den Landwirten nämlich bewusst: Jeder Millimeter Humusschicht ist für sie existenziell, einen Abtrag kann man sich eigentlich nicht erlauben.

Damit die Erosion eingedämmt werden kann, sind drei Dinge wichtig: Der Boden muss Wasser gut aufnehmen können, Erosionsstreifen an bewirtschafteten Hängen können das Abschwemmen von Boden verringern und der Abfluss des Reichartshausener Bachs muss verlangsamt werden. Dazu braucht es die Landwirte, die Stadt Amorbach - und Fördermittel, die schon bereitstehen.

Lockerer Boden als Ziel

Zum Boden: Ingenieur Michael Link (UP&B) zeigte den Bodenaufbau - vom humosen Oberboden über den verwitterten Unterboden bis zur stauwasserleitenden Schicht im Unterboden. Dem Landwirt, der den begutachteten Boden bewirtschaftet, bescheinigte Link »einen guten Job«. Der Boden sei gut durchwurzelt und könne bis zu 150 Liter Wasser pro Quadratmeter halten.

Wichtig sei das richtige Verhältnis von Humus und Kalk, denn nur dann gebe es genug Regenwürmer, die den Boden auflockern und mit für eine gute Regenverdaulichkeit des Bodens sorgen. Der Boden dürfe nicht so stark verdichtet werden, dass das Wasser oberflächlich abfließt, so Link. Er belegte das mit Untersuchungen am gegenüberliegenden Hang, der bis zu zwölf Prozent Gefälle aufweist: Hier würden pro Jahr und Hektar zwischen sechs und 15 Tonnen Boden abgeschwemmt, je nach Bearbeitungsmethode.

Diesen Wert könne man durch Erosionsschutzstreifen senken, die quer zum Hang so eingesät werden, dass ein geschlossener, ganzjährig begrünter Bereich entsteht, der gut zu bearbeiten sein muss. Die Streifen wirken der Bodenerosion entgegen und verhindern, dass wertvoller Acker nach unten gespült wird. Sie erhöhen zudem Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Für das Bewirtschaften dieser Flächen gibt es laut Bernhard Schwab (Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten) Fördermittel aus Bayerns Kulturlandschaftsprogramm.

Die Umsetzung wäre über ein vereinfachtes Flurneuordnungsverfahren möglich. Dabei würde kommunales Grundeigentum dorthin verlegt, wo es für einen dauerhaft verbesserten Wasserrückhalt und Erosionsschutz sinnvoll ist. Dabei geht es etwa um Anwandstreifen - breite Grünstreifen, auf denen Landwirte früher ihre Maschinen wendeten. Die Streifen im Besitz der Stadt könnten Landwirten zur Bewirtschaftung überlassen werden. Im Gegenzug würden Schutzstreifen gebaut - entsprechend der Fläche der Anwandstreifen.

Mehr Raum für den Bach

Auch am Bach müsste etwas getan werden. Joachim Omert (ALE) und Joachim Liebler (Regierung von Unterfranken) zeigten, dass man dem Bach mehr Raum verschaffen könnte, indem man eine breitere Abflussmulde anlegt. Die im Bach verlegten Betonschwellen müssten entfernt werden, denn sie sorgten für den schnellen Abfluss. Man wolle aber durch einzubauende Sohlschwellen den Abfluss verzögern, ergänzte Michael Link.

All das kostet Geld, allerdings gibt es hierfür Fördermittel: Kleinere Projekte könnten Joachim Omert zufolge mit bis zu 50.000 Euro aus der Initiative FlurNatur gefördert werden.

Alle vorgestellten Maßnahmen sind freiwillig, stellten die Fachleute am Ende nochmals klar. »Der Boden ist euer wertvollstes Kapital«, appellierte Michael Link an die Landwirte. Und: Die Maßnahmen helfen nicht nur den Landwirten, sondern auch den Bürgern in den Orten, damit Starkregenereignisse künftig glimpflich ausgehen.

WINFRIED ZANG

Hintergrund: Die Position der Stadt Amorbach Für Bürgermeister Peter Schmitt, der dem Feldtag beiwohnte, ist klar, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun - vor allem angesichts der vielen Jahre, die es zur Umsetzung aller Maßnahmen braucht. Für ihn wäre es am sinnvollsten, zunächst mit Hilfe von Fördermitteln dem Bach oberhalb von Reichartshausen mehr Raum zu geben, allen Grundstückseigentümern in einer Versammlung die Maßnahmen vorzustellen und mit dem Stadtrat über die Zurverfügungstellung der Anwandflächen zu reden, damit an den gefährdeten Hängen Erosionsschutzstreifen angelegt werden können. Der Stadtrat werde den Maßnahmenplan weiter engagiert begleiten, sagte er und plädierte für ein Bodenordnungsverfahren, damit die notwendigen Grundstücke bereitgestellt werden können. ()