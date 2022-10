Ernten ausdrücklich erlaubt

Natur: Mit gelbem Band an Bäumen gegen Lebensmittelverschwendung - Eichenbühl zum ersten Mal dabei

Eichenbühl 05.10.2022 - 16:32 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Baumbesitzer Patrick Schirmer und Betreuerin Christiane Rüttiger helfen Kindern der Mittagsbetreuung bei der Apfelernte.

Die so gekennzeichneten Bäume sollen dafür sorgen, dass wieder mehr Obstbäume abgeerntet und die Früchte verwertet werden. Außerdem will man durch das Verringern von Transportwegen CO2 einsparen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wer kennt das als Wanderer oder Spaziergänger nicht: Äpfel, Birnen und Zwetschgen hängen noch lange ungepflückt an vielen Obstbäumen. Oftmals können oder wollen die Besitzer sie nicht vollständig abernten. Sie fallen zu Boden und verrotten. Die gelben Bänder sollen das verhindern, doch die Aktion ist schleppend angelaufen in Eichenbühl, berichtet Carina Konrad-Ühlein, die Organisatorin Rathaus auf Nachfrage. "Eigentlich schade", meint sie. Viele Familien seien im beginnenden Herbst bei Wanderungen unterwegs und könnten so ohne schlechtes Gewissen ihren Appetit auf frisches Obst stillen. Auch Teilnehmer der Eichenbühler Mittwochswanderer finden, dass viel Obst vergammelt. "Da wanderst du oft an schönen Bäumen mit reifen Früchten vorbei, darfst eigentlich keine pflücken, und Wochen später liegt das ganze Obst auf der Erde und verfault", bedauern mehrere Wanderer. Ein wenig mögen bei den Obstbaumbesitzern, die bei der Aktion nicht mitmachen, auch Bedenken eine Rolle spielen, dass einzelne Sammler bei der Ernte wenig behutsam mit den Bäumen umgehen und so Schäden verursachen könnten.

Umso mehr freuten sich die Kinder der Mittagsbetreuung der Erftalgrundschule mit Christiane Rüttiger, dass sie die Möglichkeit hatten, an Bäumen mit gelbem Band Früchte für einen selbst gebackenen Apfelkuchen zu sammeln. Dabei unterstützte Baumbesitzer Patrick Schirmer mit einem Apfelbrecher beim schonenden Sammeln. Normalerweise sammelt er seine Äpfel selbst und gibt sie ab. Er hatte sich jedoch zur Teilnahme an der Aktion entschlossen, da in diesem Jahr durch die Trockenheit nur eine sehr geringe Ernte abzusehen war. "Es hätte sich nicht gelohnt, die wenigen Äpfel zu sammeln und wegzufahren." Er sei deshalb froh, dass das Obst so eine sinnvolle Verwendung finde. acks

Weitere Infos unter https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/ernteaktion-gelbes-band.html

acks