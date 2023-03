Erlenbachs Schüler pflanzen 1000 Bäume

Das Her­mann-Stau­din­ger-Gym­na­si­um (HSG) in Er­len­bach hat sich ein am­bi­tio­nier­tes Ziel ge­setzt: Schü­le­rin­nen und Schü­ler wol­len bei ei­ner Pflanz-Ak­ti­on im ört­li­chen Stadt­wald die Mar­ke von 1000 neu gepflanz­ten Bäu­men kna­cken. Am Di­ens­tag stie­fel­ten sie in Grup­pen in den Wald ober­halb des Kli­ni­kums, um dort ei­ne ge­ro­de­te Fläche wie­der auf­zu­fors­ten. Am Mitt­woch soll­te es wei­ter­ge­hen. Die Schu­le will die vie­len Bäum­chen in nur zwei Ta­gen ge­setzt ha­ben.