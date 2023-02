Erlenbachs FDP spricht sich für Christoph Becker (CSU) als Bürgermeister aus

Wahlkampf

Erlenbach a.Main 27.02.2023 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ohne Bohlender selbst beim Namen zu nennen, schreibt Barth in Anspielung auf dessen Posten im öffentlichen Dienst: Die Stadt brauche "keinen Chefverwalter, sondern jemanden, der sich kreativ und tatkräftig den Herausforderungen stellen kann". An die Verantwortlichen der Firma Mainsite formuliert Barth, der auf der Liste der Freien Wähler Erlenbach in den Stadtrat eingezogen ist: "Wünschenswert ist jedoch auch eine proaktive Kommunikation und Informationspolitik der Mainsite." Ohne konkreter zu werden, heißt es in der Pressemitteilung, da sei in der Vergangenheit "Spielraum zum Besseren" zu erkennen gewesen.

Zugleich spart Jörg Barth, der mit Stimmen der CSU zum dritten Bürgermeister gewählt worden ist, nicht mit Vorschusslorbeeren für den CSU-Kandidaten: Becker habe bei einer Wahlkampf-Veranstaltung zur ICO-Erweiterung im Januar demnach "einmal mehr und sehr souverän unter Beweis gestellt", dass er "alle Menschen mitnimmt und als verbindendes Glied Verantwortung trägt". Barth wendet sich abschließend mit einem Ratschlag an die Wähler: Es sei "wünschenswert", wenn sich viele Erlenbacher selbst ein Bild machten, schreibt er. "Denn nur eine bewusst getroffene Entscheidung ist eine gute Entscheidung", so Barth.

Kevin Zahn