Das Rat­haus in Er­len­bach ist hart um­kämpft. Das mach­te das Main-Echo-Wahl­forum zur Bür­ger­meis­ter­wahl am Don­ners­ta­g­a­bend deut­lich. Gut 400 Zu­schau­er sa­hen die Kan­di­da­ten Chri­s­toph Be­cker (CSU) und Ben­ja­min Boh­len­der (SPD/Grü­ne) li­ve auf der Büh­ne der Fran­ken­hal­le. Bei­de zeig­ten sich gut vier Wo­chen vor der Wahl in Hoch­form. Die Schlag­lich­ter ei­ner zwei­stün­di­gen De­bat­te: