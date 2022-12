Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erlenbachs Altbürgermeister Alois Kirchgäßner feiert 95. Geburtstag

24 Jahre die Stadt mitgestaltet - Feierstunde in der Frankenhalle

Erlenbach a.Main 16.12.2022 - 12:27 Uhr 1 Min.

Bei der Feierstunde zum 95. Geburtstag am Donnerstag im Foyer der Frankenhalle überreichte Bürgermeister Michael Berninger (Zweiter von rechts) dem Jubilar Alois Kirchgäßner (Dritter von links) eine Kiste mit Wein. Mit ihm gratulierten Martin Gundert (CSU, links), Günther Oettinger (Vertreter Bayerischer Gemeindetag, Zweiter von links), und Harald Weiß (Zweckverband AMME, rechts).

Stadträte, Weggefährten und zahlreiche Altbürgermeister gratulierten dem Jubilar. Auch Ehefrau Maria, Kinder und Enkel waren anwesend.

Bürgermeister Michael Berninger (CSU) gratulierte im Namen der Stadt Erlenbach, der Verwaltung und des Stadtrats. Alois Kirchgäßner habe mit 95 Jahren ein biblisches Alter erreicht und er hoffe, dass er nun auch noch 100 Jahre alt werde. Bei einem Ehrenbürger, der von 1964 bis 1988 mit großem persönlichem Engagement an der Spitze der Erlenbacher Verwaltung stand, könne man von vielen Höhepunkten berichten, so Berninger.

Zahlreiche Bauwerke

In Kirchgäßners Amtszeit fielen unter anderem der Bau der Frankenhalle, der Barbarossaschule, von Entlastungsstraße, Unterführungen und neuer Wohngebiete. Kirchgäßner führte die erste Vereinsförderung im Landkreis ein, baute die Musikschule, rief den Weihnachtsmarkt ins Leben und gründete den Essensdienst. Ohne ihn wäre das Hermann-Staudinger-Gymnasium heute nicht in Erlenbach, hob Berninger hervor.

Noch wichtiger sei es aber, dass sich die Bürger in der Stadt wohl fühlen und Gemeinsamkeit leben. Berninger sagte, er habe immer Kirchgäßners Weitblick bewundert. Viele seiner Entscheidungen seien bis heute wegweisend. Als Beispiele nannte Berninger die BUG (heute Gasuf), die Gemeinschaftskläranlage, das Weingut und die Untermain-Weinprobe. Die Krönung seiner politischen Arbeit aber sei die Stadterhebung im Jahr 1970 gewesen, so Berninger. Für seine Verdienste erhielt Alois Kirchgäßner unter anderem die Kommunale Verdienstmedaille, die Umweltmedaille und das Bundesverdienstkreuz.

Grußworte der Gratulanten

Grußworte sprachen Martin Gundert für die CSU, Harald Weiß für den Zweckverband Amme und Günther Oettinger für den Bayerischen Gemeindetag. Gundert betonte, die CSU in Erlenbach habe Kirchgäßner viel zu verdanken. Am 30. Juni 1958 sei er in die Partei eingetreten und seither aktives und engagiertes Mitglied.

»Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ist ein Geschenk«, sagte Harald Weiß. Er dankte Kirchgäßner für 36 Jahre Amme-Vorsitz und seinen langjährigen Einsatz als Geschäftsführer der Gemeinschaftskläranlage.

»Alois, du warst mein Vorbild, als ich 1990 das erste Mal kandidiert habe«, sagte Günther Oettinger und gratulierte im Namen der Landkreis- und der Altbürgermeister. Er wünschte Glück und Gesundheit und freut sich schon darauf, zum 100. Geburtstag wieder zu kommen.

Der Jubilar Alois Kirchgäßner dankte allen Gratulanten und gab die guten Wünsche auch an seine Familie, seine ehemaligen Mitarbeiter, Weggefährten und Mitstreiter weiter. Er hoffe, dass die Stadt weiter blühen und gedeihen soll und die Führungsaufgaben im Landkreis beibehält. »Dazu bitte ich euch alle mitzuhelfen.«

Martin Roos