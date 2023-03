Eigentümerwechsel bei Erlenbacher Werft - Fragen & Antworten

Hintergrund: Von der Bayerischen Schiffbaugesellschaft zur Erlenbacher Werft

Die Erlenbacher Schiffswerft feiert in diesem Jahr ihr 105-jähriges Bestehen. Ihre Anfänge liegen jedoch noch viel weiter zurück: So entstanden bereits ab 1652 Schiffe am gegenüberliegenden Wörther Ufer. Um 1700 gab es dort fünf Schiffbauplätze. Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie Aschaffenburg-Miltenberg schrumpfte der Bedarf an den dort hergestellten kleinen hölzernen Booten (Schelche) um 1830 jedoch stark. 1916 gab es nur noch einen Betrieb - und zwar jenen von Anton Schellenberger in Wörth. Der hatte die väterliche Werft bereits 1883 übernommen.

1918 folgte aus Platzmangel der Umzug an das Erlenbacher Mainufer - und die Gründung der Bayerischen Schiffbaugesellschaft (BSG) durch Schellenberger, seinen Sohn Franz Josef sowie weitere Gesellschafter. Franz Josef Schellenberger wurde Geschäftsführer auf Lebenszeit, Anton Schellenberger blieb Gesellschafter und Aufsichtsrat bis zu seinem Tod im Jahr 1926. 1920 waren 60 Menschen bei der Werft beschäftigt, 1925 bereits 550. 1957 waren es 380, heute sind es laut Internetseite der Werft noch etwa 30.

Nach dem Bau von 900 Schiffen ging die BSG ab 1990 vor der internationalen Konkurrenz in die Knie. Ende der 1990er Jahre meldete sie Insolvenz an und wurde von der Firma Domarin (Donau-Main-Rhein) Tief-, Wasserbau- und Schifffahrtsgesellschaft mbH, Vilshofen, übernommen. Unter dem neuen Namen Erlenbacher Schiffswerft Maschinen- und Stahlbau GmbH befand sie sich seitdem im Privatbesitz der Domarin-Eigner, der Familie Brunner in Vilshofen (Landkreis Passau). Im vergangenen Jahr kaufte schließlich die Firma Felbermayr aus Wels in Österreich das Unternehmen. Geschäftsführer ist weiterhin Josef Honner, der schon seit 1982 der BSG angehörte und dort seine Schlosserlehre absolvierte.

Die Werft baut Schiffe neu und um, etwa Tankschiffe zu Frachtschiffen. Es nimmt zudem Reparaturen vor. Die Kunden kommen hauptsächlich aus Deutschland. Zwischen Duisburg und Linz ist Erlenbach die einzige Werft für größere Schiffe. (kwo)