Der 25. No­vem­ber ist seit ge­nau 40 Jah­ren der »In­ter­na­tio­na­le Tag zur Be­sei­ti­gung von Ge­walt an Frau­en«. Um die­ses The­ma sicht­bar zu ma­chen, fand in Er­len­bach, frak­ti­ons­über­g­rei­fend von den acht Er­len­ba­cher Stadträ­tin­nen in­i­ti­iert und or­ga­ni­siert, in der Zeit vom 21. bis 27. No­vem­ber ei­ne Ak­ti­ons­wo­che zu die­sem The­men­kreis statt.