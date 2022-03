Erlenbacher Klinik-Team hilft bei Inkontinenz

In der Helios Klinik gibt es ein Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Das vierköpfige Team des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums in der Erlenbacher Helios Klinik (von links): Susanne Waigand, Krzysztof Szkaradzinski, Helena Gabriel und Achim Luther. Auf diesem Stuhl im Beckenbodenzentrum der Erlenbacher Helios Klinik werden Untersuchungen zur Harn- und Stuhlinkontinenz gemacht.

Teil des Teams, das sich regelmäßig trifft oder Fälle per Mail und Videokonferenz bespricht, ist der Urologe Achim Luther. Er ist Kooperationspartner des Zentrums und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in Miltenberg. "Die Patienten denken, sie riechen, sie meiden soziale Kontakte, wie etwa einen Konzertbesuch", sagt Luther. "Von sich aus will niemand darüber sprechen." Durch die Inkontinenz könne es zu Depressionen kommen. Dabei sei ein offener Umgang mit dem Thema wünschenswert.

Krzysztof Szkaradzinski, leitender Oberarzt in der Frauenklinik und Leiter des Beckenbodenzentrums, nennt ein Beispiel: "Wenn ich in Gesellschaft pupse, ist das Stigmatisierung. Für die Patienten ist es peinlich und sie schämen sich." Der unwillkürliche Abgang von Gasen zählt zur Stuhlinkontinenz.

Dabei könnten durch Behandlungen bis zu 80 Prozent der Betroffenen von Inkontinenz geheilt werden, heißt es auf der Webseite des Erlenbacher Beckenbodenzentrums. Gleiches gelte für Senkungsbeschwerden von Scheide, Darm, Blase und Gebärmutter.

In der Erlenbacher Klinik gibt es einen eigenen Raum, in dem Untersuchungen gemacht werden können. Dafür brauchen die Patienten eine Überweisung von ihrem niedergelassenen Arzt. Manchmal kämen zwei, drei am Tag, manchmal sind es so viele pro Woche, berichtet Helena Gabriel. Sie ist Oberärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. "Zur Corona-Zeit haben wir nicht so viele Patienten", sagt die Medizinerin. "Es ist keine notwendige Untersuchung, die Patienten schieben das oft nach hinten."

Um zu bestimmen, um welche Form der Inkontinenz es sich handelt, gibt es einen speziellen Stuhl, auf dem die Patienten Platz nehmen. Mithilfe eines Katheters werden Blase und Harnröhre mit einer sterilen Kochsalzlösung gefüllt und untersucht. Ein Computer rechnet dann denn Druck aus. Das Gerät kann aber auch umgestellt werden, um bei einer Stuhlinkontinenz den Schließmuskeldruck zu untersuchen. Bei der Harninkontinenz wird zum Beispiel zwischen einer Belastungs- und einer Dranginkontinenz unterschieden. Ersteres betrifft körperliche Anstrengung und Belastung, wie etwa beim Niesen, Husten oder Lachen. Bei der Dranginkontinenz kommt es zu Harnabgang mit gleichzeitigem oder unmittelbar vorausgehendem Harndrang.

Laut dem Erlenbacher Team betrifft das Thema Harninkontinenz vor allem Frauen. 70 bis 80 Prozent der Patienten seien weiblich. Es sei eine Zivilisationserkrankung, besonders ältere Damen seien betroffen. In Altersheimen gebe es über 50 Prozent inkontinente Personen. "Da kommt Demenz und Alzheimer hinzu, was die Inkontinenztherapie sehr schwer macht", schildert Urologe Luther. Er sagt aber auch, dass sich Inkontinenz durch alle Altersklassen ziehe. Das fange bei Kindern mit dem nächtlichen Einnässen an, betreffe aber auch Personen mit Multipler Sklerose oder Lähmungen. Besonders Frauen hätten dieses Leiden nach der Geburt und auch Männer seien nicht davor gefeit, etwa nach Prostatakrebseingriffen.

Wie können diese Probleme behandelt werden? Laut Luther werden in 85 Prozent der Fälle Vorlagen eingesetzt. Für Fälle von Stuhlinkontinenz gebe es Analtampons. Bei den Vorlagen übt Luther Kritik an den Krankenkassen. Sie hätten den Ärzten die Versorgungshoheit aus der Hand genommen. Die Mediziner könnten zwar noch eine Versorgung anordnen, aber nicht mehr bestimmen, mit welchem Produkt und in welcher Menge. Letztlich werde oft der billigste Artikel abgegeben und nicht genügend Vorlagen bereitgestellt. "Der Patient bleibt auf der Strecke." Meist seien das auch ältere Personen, die von einer geringen Rente leben müssten.

In Seniorenheimen käme derweil schnell der Ruf nach einem Katheter, weil es für das Pflegepersonal das Einfachste sei. "Das ist aber die schlechteste Lösung, sie birgt die höchste Infektionsgefahr", so der Miltenberger Urologe. "Ein Katheter sollte immer am Schluss der Behandlungsschiene stehen."

Je nach Form der Inkontinenz können verschiedene Methoden helfen. So sei es oftmals wichtig, Risikofaktoren zu reduzieren, erläutert Susanne Waigand. Sie ist in Erlenbach Fachkraft für Kontinenzförderung. Waigand empfiehlt eine Gewichtsabnahme, mit dem Rauchen aufzuhören, Alkoholkonsum zu reduzieren und regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten. Darüber hinaus helfen bestimmte Sportarten wie Radfahren und Schwimmen. Prävention und Stärkung seien auch durch Beckenbodentraining möglich. Waigand ist gerade dabei, dafür einen Kursleiterschein zu machen. Ab diesem Sommer sollen Stunden über die Helios Klinik angeboten werden.

Auch Oberärztin Helena Gabriel hält viel von einer Ernährungsumstellung und von Abführmitteln: "Damit erzielen wir große Erfolge." In manchen Fällen wird jedoch auch operiert. Etwa bei einer Darminkontinenz mit herausfallender Schleimhaut oder wenn Straffungen vom Enddarm nötig sind. Generell arbeiten die verschiedenen Fachbereiche auch bei den Operationen zusammen. So kann jedes Problem - chirurgisch, gynäkologisch und urologisch - in einer einzigen Sitzung behoben werden. Auf diese Weise werden zusätzliche OP-Termine vermieden.

Luther ergänzt, dass eine Form der Harninkontinenz, die sogenannte Dranginkontinenz, auch medikamentös behandelt werden könne. "Eine der letzten Möglichkeiten ist es, das Nervengift Botox in die Blase zu spritzen." Das halte allerdings nur sechs bis neun Monate an.

Generell hat es sich das interdisziplinäre Team zum Ziel gesetzt, Patienten "vertrauensvoll zu therapieren und zu beraten", wie Waigand es formuliert. Und der Leiter des Zentrums, Krzysztof Szkaradzinski, nennt abschließend noch ein Beispiel: "Wenn eine Frau nachts immer alle 30 Minuten aufstehen musste und dann kann sie irgendwann durchschlafen, ist sie glücklich. Das macht Spaß, denn wir sehen, dass wir den Menschen helfen."

Julie Hofmann

Hintergrund: Zentrum in Aschaffenburg Auch im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau gibt es ein Beckenboden-Zentrum. Laut Webseite ist der Ansprechpartner Chefarzt Michael Schrauder. Es gibt eine Beckenboden- und Inkontinenz-Sprechstunde, die montags von 8 bis 15 Uhr stattfindet. juh Infos und Kontakt: Tel. 06021 324140