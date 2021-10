Erlenbacher Kindergarten Fröbelstraße ist zertifizierter Buchkindergarten

Gütesiegel: Fachjury bestätigt besondere Aktivitäten zur Förderung der Lesekompetenz - Hauseigene Bücherei

Der Kindergarten Fröbelstraße in Erlenbach wurde mit dem Gütesiegel "Buchkindergarten" ausgezeichnet. Jolanta Matyje (links) und Marina Becker

Frau Reppel, was ist eigentlich ein Buchkindergarten?

Es ist eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit, dass die Kommission sie für wert befunden hat, das Gütesiegel zu erhalten. Buchkindergärten müssen verschiedene Kriterien erfüllen und in unserer Bewerbung mussten wir darlegen, wie oft wir vorlesen, wie wir Bücher in unseren Alltag einbauen und welche besonderen pädagogischen Aktivitäten wir anbieten, um die Lesekompetenz der Kinder zu fördern. Das beginnt bei uns schon in der Krippe.

Was tun Sie da konkret, wie sieht der Alltag in einem Buchkindergarten aus?

Leseecken und regelmäßiges Vorlesen ist überall Standard, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Einrichtungen. Zusätzlich haben wir eine kleine hauseigene Bücherei, die jeden Mittwochnachmittag öffnet. Früher kamen auch die Eltern mit. Die Kollegin, die sich darum kümmert, beriet die Eltern, welche Bücher für das jeweilige Kind geeignet sind, und erklärte, wie die Spiele gespielt werden, die wir verleihen. Ziel war, die Eltern zum Vorlesen und Spielen mit den Kindern zu animieren. Das ist durch Corona unterbrochen worden, aktuell gehen die Kinder gruppenweise in die Bücherei, immer jeweils zu dritt oder viert. Jedes hat eine Büchereitasche mit eigenem Namen und einen Büchereiausweis. Außerdem kooperieren wir eng mit der Stadtbibliothek. Eine Gruppe besucht die Stadtbücherei regelmäßig, die Bibliothekarin kommt zu Infoabenden zu uns und stellt uns regelmäßig eine Bücherkiste zusammen. Das Buch des Monats präsentiert sie geheimnisvoll in einem Filzumschlag. Die Vorstellung wird richtig zelebriert, mit Anklopfen oder Klingeln - das ist eine spannende Geschichte, auch wir sind dann immer ganz aufgeregt. So gelingt es, bei den Kindern ein positives Gefühl für Bücher zu entwickeln.

Warum sind Bücher auch in der heutigen Zeit noch so wichtig?

Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass die Kinder gut vorbereitet und mit bestmöglicher Chancengleichheit an den Schulstart gehen. Bücher haben mir so viele wunderbare Geschichten und gute Gedanken geschenkt. Das zu erleben möchten wir den Kindern auch ermöglichen. Sehr wichtig ist uns der wertschätzende Umgang mit dem Buch. Wo der zu Hause bereits angelegt ist, müssen wir ihn nicht mehr vermitteln. Aber es gibt auch Familien, wo das Buch nicht zu Hause ist. Diese Kinder müssen dessen Wert erst begreifen. Sobald das geschehen ist, laufen sie nicht mehr achtlos über Bücher hinweg oder steigen drauf, sie blättern die Seiten vorsichtig um und gehen insgesamt achtsam mit Büchern um.

Das heißt, die Kinder nehmen die Bücher gut an?

Ja, sehr gut. Bücher sind bei uns selbstverständlicher Bestandteil des Alltags, wir integrieren sie in unseren Jahresablauf. Dass das gut bei den Kindern ankommt, sehen wir zum Beispiel in der Leseecke. Die wird mit der Zeit deutlich mehr genutzt als am Beginn des Kindergartenjahres, wenn die Kinder neu zu uns kommen. Ein Beispiel für das bei uns sehr wichtige Thema Nachhaltigkeit: Eine Kollegin hat ein Stück Rasen ausgestochen und mit den Kindern eine Wildblumenwiese angelegt. Dabei hat sie viel mit Fachbüchern gearbeitet und so wurde es für einige Kinder schnell ganz selbstverständlich, im Kinderlexikon nachzuschlagen, wenn Fragen auftauchen. So etwas verliert sich allerdings mit der Zeit wieder, wenn es nicht regelmäßig geübt wird. Kinderlexika sind fester Bestandteil unserer Vorschularbeit, Fachbücher werden oft auch in der Kunsterziehung eingesetzt. In einer anderen Gruppe ist eine Märchenstunde pro Woche üblich und wenn sie einmal nicht stattfindet, weil zum Beispiel ein anderes Projekt angesagt ist, dann fragen die Kinder sofort nach und fordern ihre Märchenstunde ein.

Warum gibt es die Märchenstunde nicht in jeder Gruppe?

Es muss ja nicht jede Kollegin dasselbe machen. Ich finde, die Erzieherpersönlichkeit darf durchkommen. Jede schaut sich ihre Kinder an und sucht ein für sie adäquates Programm. So haben wir ganz viele Angebote, zum Beispiel Kamishibai-Geschichten und Theater, Rollenspiele in der Gruppe, Geschichtensäckchen, Bilderbuchkino und vieles mehr. Wir sind auch Sprachkita und legen großen Wert auf Musik. Früher hat uns die Musikschule begleitet, mittlerweile hat sich eine Kollegin entsprechend weitergebildet und übernimmt die musikalische Früherziehung. Wöchentlich liest eine andere Kollegin auf Türkisch vor. Eine arabische Muttersprachlerin bräuchten wir noch. Griechisch und Polnisch hätten wir, aber da fehlen uns die Kinder.

Merken Sie Unterschiede in der Entwicklung der Kinder im Vergleich zu früher?

Ganz deutlich. Wir machen natürlich keine wissenschaftliche Untersuchung dazu, aber wir erleben es so, ja.

Andrea Hammerl

Hintergrund: Voraussetzungen für die Bewerbung als Buchkindergarten Um sich um den Titel als Buchkindergarten bewerben zu können, müssen diese Voraussetzungen erfüllt werden: regelmäßiges Vorlesen für alle Kinder vielseitiger Umgang mit Büchern und Geschichten aktive Sprachvermittlung und -förderung altersgerechte Medienbildung eine gepflegte Kindergarten-Bücherei Zusammenarbeit mit einer Buchhandlung und/oder einer Bibliothek Elternarbeit zum Thema Vorlesen Fortbildung der Mitarbeiter in den Bereichen Literacy, Sprach- und Literaturvermittlung weitere individuelle Projekte rund um Buch, Sprache und Medien Welche Aktivitäten des Erlenbacher Kindergartens Fröbelstraße die Jury überzeugt hat, geht nicht aus der Verleihungsurkunde hervor. Birgit Koch, Pressesprecherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sagt dazu nichts Näheres, sondern verweist auf den Datenschutz. ahl/Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels.