Erlenbacher Herbstmarkt mit buntem Angebot und Fair-Trade-Meile

Trotz Regens am Sonntag zufriedene Besucher

Erlenbach a.Main 03.10.2022 - 13:09 Uhr < 1 Min.

Der 45. Erlenbacher Herbstmarkt am Sonntag hatte neben einer Fair Trade-Meile auch eine Ausstellung zum Thema im Foyer der Frankenhalle zu bieten.

Die Gäste ließen sich die Stimmung nicht verderben und genossen Musik, Speisen und Getränke. In den Straßen gab es ein reichhaltiges Händlerangebot von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu praktischen Dingen. An den Ständen der Fair-Trade-Meile des Marktes präsentierten Anbieter aus Erlenbach und Umgebung ihre Produkte unter dem Motto »Fair - bio - regional«. Im Foyer der Frankenhalle informierte eine Ausstellung über das Thema »fairer Handel«.

Laut Müller-Bartels war die faire Meile erstmals Bestandteil des Marktes. Ihr Fazit: »Trotz des Dauerregens haben die Besucher einen zufriedenen Eindruck gemacht. Die faire Meile und die Ausstellung in der Frankenhalle kamen sehr gut an. Wir hatten einige neue regionale Aussteller.« Als am Nachmittag der Regen etwas nachließ, seien mehr Besucher auf den Herbstmarkt gekommen. Insgesamt aber, könne ein Markt bei so einem Wetter nicht zufriedenstellend sein, so Müller-Bartels.

Marco Burgemeister