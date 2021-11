Erlenbacher CSU-Mann rebelliert gegen 2G: "Söder bald im Gefängnis"

Christian Steidl als vehementer Impfgegner

Erlenbach am Main 12.11.2021

Christian Steidl Foto: ME-Archiv

Er setzt Theatermann Georg Mittendrein unter Druck, der am Montag in der Frankenhalle Erlenbach bei einer 2G-Veranstaltung aus seinem neuen Buch lesen will. Der Fall: Georg Mittendrein, von 2004 bis 2008 Intendant der Clingenburg Festspiele, von 2008 bis 2012 Initiator und Intendant des Maintal-Theaters Laudenbach, liest am Montag, 15. November, ab 19.30 Uhr in der Frankenhalle Erlenbach aus seinem Buch mit ironisch verpackten Ratschlägen an junge Nachwuchsintendanten und an solche, die es werden wollen. Das wurde von unserer Redaktion angekündigt mit dem Hinweis, dass Mittendrein die in Erlenbach geltende 2G-Regel gerne akzeptiert, zumal die in seiner Heimat Österreich ohnehin gilt. Das verbreitete Mittendrein auch in Sammelmails.

Darauf erhielt er anonyme Mails, teils mit drastischen Inhalten. Was Mittendrein noch mehr entsetzt, sind zwei Mails von einem Schreiber, der im Landkreis Miltenberg und darüber hinaus kein Unbekannter ist: Dr. Christian Steidl, dessen Doktortitel hier bewusst genannt wird, denn er ist promovierter Diplomchemiker. Am 10. November schreibt er um 1.32 Uhr an Mittendrein: Es »gab und gibt keine Corona-Pandemie, sondern nur banale Corona-Infektionswellen«, »die Notaufnahmen waren nie überfüllt«. Er folgert: »>Impfstoffe

Mittendrein stellt die Mails der Redaktion zur Verfügung. Weil er sie nicht nur für unerträglich, sondern auch für gefährlich hält. Wir fragen bei Steidl direkt nach. Er rückt nicht von seinen Schreiben ab. Im Gegenteil: »Wir hatten definitiv keine Notsituation.« Und was ist mit den Intensivmedizinern, die jetzt wieder warnen? »Die lügen«, so Steidl. Die Studien, wonach Geimpfte einen milderen Krankheitsverlauf haben? »Sind gefälscht«, so Steild. »Die Kliniken machen auf Panik«, weil sie so mehr Geld kassieren könnten. Er kenne Ärzte, die das bestätigen könnten, die aber aus Angst vor Jobverlust schwiegen.

"Spätestens beim Jüngsten Gericht gibt es dafür die Quittung"

Der 48-jährige Steidl, der aktuell laut seiner Homepage in »Marketing & Vertrieb eines mittelständischen Chemie-Unternehmens« arbeitet, legte in einer Mail vom selben Tag um 23.16 Uhr noch mal nach, nachdem ihn Mittendrein gefragt hatte, was denn »sein Ministerpräsident und Parteivorsitzender« zu solchen Urteilen sage. Steidl schreibt: »Mein ehemaliger JU-Kollege Markus Söder wird dazu schon bald in der Öffentlichkeit nichts mehr sagen, weil er im Gefängnis sitzen wird.« Söder sei »genau darüber informiert, dass die Zulassung der Impfstoffe auf Lug und Trug beruht.« Die Mail endet mit den Sätzen: »Es ist vorsätzliche Körperverletzung. Wer 2G-Veranstaltungen durchführt, treibt die Menschen in den potenziellen Selbstmord. Spätestens beim Jüngsten Gericht gibt es dafür die Quittung.«

Steidl wohnt in Erlenbach, ist seit 1989 CSU-Mitglied, saß viele Jahre für die CSU im Stadtrat und im Kreistag, war Vorsitzender des Kreisjugendrings, Ortsverbandsvorsitzender der CSU in Erlenbach und damit in der der größten Kommune im Kreis, Kreisvorsitzender der Christlich Sozialen Arbeitnehmerschaft (CSA) - nur ein Ausschnitt seiner kommunalpolitischen Aktivitäten, auf die er Mittendrein im Anhang an seine Mail hinweist. Außerdem ist er eigenen Angaben zufolge seit 2018 unterfränkischer Sprecher der Werteunion und Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend im Kreis Miltenberg. Also ein Mann mit vielen Posten und viel Einfluss. Seit Juni 2021 leitet er eigenen Angaben zufolge den Arbeitskreis Umwelt und Energie innerhalb der Werteunion, einem konservativen Flügel innerhalb der Unionsparteien. Den Klimawandel bezeichnet Steidl in einem aktuellen Facebookpost als »Klimalüge«, er macht Stimmung gegen Zuwanderung, gegen die Grünen, gegen das Gendern. Er tritt als Verfechter der Zehn Gebote auf.

Mit Versuchen, von der CSU als Bundestagsdirektkandidat nominiert zu werden, scheiterte er erst 2009 im Landkreis Miltenberg an Wolfgang Zöller und vier Jahre später als nominierter Kandidat der Kreis-CSU am Kandidaten aus Main-Spessart, Alexander Hoffmann, im gemeinsamen Wahlkreis zur Bundestagswahl. In einem Main-Echo-Porträt mit der Überschrift »Der Kandidat, der sich nicht traut« (2.3.2009) schrieb Redakteur Georg Kümmel: »Gleichzeitig entwickelte er eine Verschwörungstheorie, dass eine >Kandidatenfindungskommission aus führenden Vertretern der CSU Miltenberg und Main-Spessartinnerparteiliche Demokratie

Unfassbare Schreiben

Mittendrein ist fassungslos. »Ich finde die Schreiben schlichtweg unfassbar. Wie von einem fremden Stern. Es erinnert mich an die Teufelsaustreibung in Klingenberg. Dass Markus Söder ins Gefängnis kommt, ist zwar eine originelle Idee, aber eine völlig abgehobene Einschätzung. Die Entscheidung der Stadt Erlenbach, Veranstaltungen mit der 2G Regelung durchzuführen, finde ich richtig.«

Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger (CSU) will sich auf Nachfrage der Redaktion zu Christian Steidl nicht äußern. Seit dessen Ausscheiden aus dem Stadtrat habe er so gut wie keinen Kontakt zu ihm. Berninger sieht in Steidl keinen Einzelfall: »Vor allem in den sozialen Medien kann man ja entnehmen, dass es einige gibt, die so denken wie er. Unser Grundgesetz räumt jedem Einzelnen das Grundrecht der freien Meinungsäußerung ein. Meine Meinung ist: Wer Corona und seine möglichen Folgen leugnet, der hat sicherlich nie Bilder aus Bergamo gesehen.« Wer sich nicht impfen lassen wolle - egal aus welchem Grund - müsse dies nicht tun, aber er müsse die Konsequenzen tragen. »Wer Angst hat sich impfen zu lassen, weil er Nebenwirkungen befürchtet: Bitte geht zum Arzt eures Vertrauens und lasst euch beraten«, teilt Berninger in einer schriftlichen Stellungnahme mit. »Persönlich bin ich der Meinung, dass nur Impfen wirklich einen Schutz bietet. Unsere Veranstaltungen in Erlenbach möchten wir so lang wie möglich durchführen. Wenn 2G dafür die Voraussetzung ist, dann ist eben nur damit der Zugang für Besucher möglich!«

Michael Schwing, Kreisvorsitzender der CSU, hat keinen näheren Kontakt zu Steidl. Schwing rechnet Steidl »eher zur konservativen Strömung«, sei aber bisher nicht »groß in Erscheinung getreten«. Die Veranstaltung am Montag soll wie geplant stattfinden. Als 2G-Veranstaltung. Steidl kann als Ungeimpfter, wie er selbst sagt, nicht daran teilnehmen.

Renate Ries und Heinz Linduschka