Erlenbacher Barbarossamarkt nach zwei Jahren Zwangspause zurück

Viel los auf der Gass' trotz Krieg und Pandemie

Erlenbach a.Main 29.03.2022 - 16:10 Uhr 2 Min.

Schauspieler des Mainmusicals spielen einzelne Szenen aus dem "Phantom der Oper" an verschiedenen Stellen der Flaniermeile. Nicht nur für die Kinder ein Thema: Beim Rundgang interessierten sich der Bürgermeister, die Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe und einige Stadträten für die Arbeit der Feuerwehr Erlenbach.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Bürgermeister Michael Berninger zusammen mit der Stadträtin und Vorsitzenden des Vereins für Handel und Gewerbe, Claudia Müller-Bartels, den Markt vor dem Rathaus. Musikalisch und temperamentvoll begleitet und eingeläutet vom Musikkorps Erlenbach unter Leitung von Christian Schmitz.

Appell an Besucher

Das Gerücht mit dem schlechten Wetter, sei zum wiederholten Male widerlegt worden, betonte der Bürgermeister. Auch wenn es diesmal noch die "Markteröffnung light" sei, ist er zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr wieder einen Fassanstich mit Freibier geben wird. Er hoffe, dass es künftig wieder verstärkt möglich sein werde, häufiger im Freien zusammen kommen zu können. Seine Bitte an die Besucher: Sie sollten durch die noch nicht abgeklungene Corona-Pandemie vorsichtig beim Umgang miteinander sein. "Bei aller Freude, dass wir diesen Markt wieder abhalten können, sollen wir den einen oder anderen Gedanken auch mal Richtung Osten schicken, wo die Menschen aktuell ganz andere Probleme haben", blickte Berninger mit Sorge in die Ukraine. Vor einer Woche sei es noch unklar gewesen, ob und wie der Markt stattfinden könne.

Müller-Bartels nannte die Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, hatte deshalb ständigen Kontakt mit dem Landratsamt. Der Barbarossamarkt sei der erste Markt im Landkreis, der nach dem neuen Infektionsschutzgesetz wieder stattfinden konnte. Und sie sei sehr glücklich darüber, vor allem auch für die Erlenbacher Geschäftsleute. Leider konnten die Kinder aus den Kindergärten, die bei einem normalen Verlauf Ostereier an die Besucher verteilen, diesmal nicht dabei sein.

Auf der gesamten Flaniermeile gab es informative, interessante Angebote und Unterhaltung für Groß und Klein, ausreichend kulinarische Spezialitäten und Schlemmereien und eine Cocktail-Bar, die ebenfalls zum Verweilen einlud. Die Musikkapelle Eintracht Mechenhard spielte ab 14 Uhr vor dem Rathaus, dirigiert von Marcus Greim. Handgemachte Musik von Joe Ginnane war auf dem Platz an der Raiffeisenbank zu hören.

Angebote für Kinder

Die Tanzgruppe Sparkle vom TV Erlenbach zeigte ihr Können und besonders die Kinder kamen auf ihre Kosten. Rund um den Pausenhof der Schule hieß es "Fun for Kids". Entlang der Bahnstraße wurden allerlei Süßigkeiten, Spielzeuge und ein Karussell angeboten. Am Stand der Feuerwehr im Bereich der Frankenhalle saßen die Kinder mit Begeisterungen auch mal in einem richtigen Feuerwehrauto und erfuhren, wie sie bei der Jugendfeuerwehr mitmachen können. Die Geschäfte der Stadt präsentierten die Modetrends der unterschiedlichen Branchen.

Auf dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek waren die "Leseratten" zum Stöbern eingeladen. Schauspieler des Mainmusical warben für das Musical "Das Phantom der Oper", das vom 22. April bis zum 7. Mai in der Frankenhalle aufgeführt wird. Unter großem Applaus sangen die Darsteller in Originalkleidung einzelne Szenen an verschiedenen Standpunkten auf der gesamten Flaniermeile. Viele Besucher nutzten den Nachmittag auch zu einem Plausch und genossen es, wieder auf einer Veranstaltung im Freien sein zu können.

Christel Ney