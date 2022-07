Was kann die Stadt Er­len­bach da­zu bei­tra­gen, bei der ak­tu­el­len En­er­gie­kri­se ih­re Ver­bräu­che an Strom- und Wär­me­e­n­er­gie zu sen­ken? Die­se Fra­ge be­schäf­tig­te un­ter an­derm den Stadt­rat in sei­ner öf­f­ent­li­chen Sit­zung vom Don­ners­tag in der Fran­ken­hal­le. Ei­nem ent­sp­re­chen­dem An­trag der CSU-Frak­ti­on stimm­ten auch al­le 24 Rats­mit­g­lie­der zu.