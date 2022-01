Erlenbach will mehr Naturwaldfläche

Forsteinrichtung: Naturschutzkonzept führt zu lebhafter Debatte im Erlenbacher Rat - Artenvielfalt im Blick

Erlenbach a.Main 30.01.2022 - 19:19 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Fast verdoppelt werden soll in den kommenden zehn Jahren die Naturwaldfläche im Stadtwald Erlenbach. Foto: Hans-Jürgen Freichel

In der Beschlussvorlage heißt es: »Der Stadtrat nimmt die vorgestellten Ergebnisse der ab dem Jahr 2022 geltenden neuen Forsteinrichtung samt integriertem Naturschutzkonzept für den Kommunalwald der Stadt Erlenbach zustimmend zur Kenntnis. Das Naturschutzkonzept wird dahingehend angepasst, mindestens fünf Prozent der gesamten Waldfläche der Stadt als reinen Naturwald im Sinne des Waldgesetzes auszuweisen. Als Ziel werden zehn Prozent angestrebt.

Überprüfung in zehn Jahren

Und weiter: »Die genauen Flächen werden im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt und im Rahmen der Forsteinrichtung 2022 berücksichtigt. Nach zehn Jahren wird die Zielerreichung überprüft. Außerdem soll eine Vergleichsberechnung über die Artenvielfalt im Natur- und Dauerwald über eine Projektarbeit beauftragt werden, die in zehn Jahren als Vergleichswert bei einer erneuten Untersuchung herangezogen werden kann.« Damit wurde der gemeinsame Antrag der Fraktionen von SPD, Grüne und Freien Wähler leicht verändert angenommen.

Strittig war vor allem das Naturschutzkonzept, das von der Forstsachverständigen Gisela Wenig in der Sitzung noch einmal erläutert wurde. Ihre darin genannten Naturwaldanteile wollte ein Teil des Gremiums so nicht anerkennen, sprach von einem deutlich geringeren Anteil als die von ihr genannten acht Prozent.

Nachhaltige Bewirtschaftung

Wenig hatte betont, dass ein Ziel von zehn Prozent durchaus realistisch umzusetzen sei, da laut Waldgesetz neben dem reinen Naturwald (drei Prozent der Fläche) auch der Naturwald im Dauerwald (fünf Prozent der Fläche) hinzugerechnet werden müsse. Weitere acht Prozent seien ohnehin Naturschutzflächen, so dass Naturschutzflächen 16 Prozent des Waldbestandes ausmachen. Betriebsleiter Sebastian Spatz wies bei seinen Ausführungen auf das Bayerische Waldgesetz hin, dass ein Naturwald nicht alle gesetzlich vorgegebenen Funktionen des Waldes erfülle. Im Gesetzestext stehe, dass der Wald mehr haben müsse als lediglich eine Naturschutzfunktion, sondern auch nachhaltig bewirtschaftet werden muss, um die gesetzlichen Aufgaben für das Wohl der Allgemeinheit erbringen zu können.

Daher erläuterten beide zunächst, was einen Naturwald von einem Dauerwald unterscheidet. Es sei von Vorteil, wenn statt eines großen Gebiets, wie vom Gremium vorgeschlagen, viele kleine Flächen von einer Größe von minimal einem Hektar als Naturwald ausgewiesen werden.

In einer lebhaften Debatte wurde über die Sinnhaftigkeit und Größenordnung der Zielvorgaben und deren Erreichbarkeit diskutiert. Eine größere Fläche am Bischberg, eventuell sogar gemeinsam mit dem Markt Mönchberg zu entwickeln, wurde sowohl von Hans Jürgen Fahn (FW) als auch von Petra Münzel (Grüne) als sinnvoll erachtet. Dem widersprach Spatz. In einer großen Fläche gäbe es nicht mehr Strukturen wie in der Summe vieler Einzelflächen. Für die Artenwanderung sei es sogar besser, wenn solche Flächen über den ganzen Wald verteilt sei.

Weniger Kiefern

Für Eberhard Großmann (Grüne) ist es kein Naturwald, wenn in einem Dauerwald, wenn auch in geringem Umfang, weiterhin Holz geerntet werde. Die dort zum Einsatz kommenden Erntemaschinen würden den Boden verdichten, was den dort lebenden Organismen schade und Rückegassen notwendig mache.

Alexander Monert (CSU) betonte die Wichtigkeit einer langfristigen Entwicklung des Waldes und stellte sich dabei hinter das Konzept der beiden Referenten. Bürgermeister Michael Berninger (CSU) erwähnte, dass das Ziel, den hohen Kiefernanteil im Wald zu reduzieren, nicht aus dem Auge verloren werden dürfe, um zu einem klimaresistenten Wald zu kommen.

Letztlich wurde die von Bürgermeister Berninger formulierte Beschlussvorlage akzeptiert.

HANS-JÜRGEN FREICHEL