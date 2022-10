Erlenbach spart Strom und schaltet nachts Beleuchtung aus

Erlenbach. Der Stadtrat hatsich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen bschäftigt.

Gedenken: Zunächst hatte der Stadtrat unter der Leitung von Bürgermeister Michael Berninger allerdings in einer Gedenkminute dem kürzlich verstorbenem Ehrenbürger Anton Wegstein gedacht. Dieser ist 38 Jahre als Pfarrer in der Gemeinde unermüdlich für die seelsorgerischen Belange der Bürger in Erlenbach, Streit und Mechenhard tätig gewesen. Außerdem ist er lange Zeit als Religionslehrer in Erlenbach vielen Kindern in Erinnerung geblieben.

Bebauungsplan Siedlung: Anschließend äußerte der als Zuhörer im Sitzungssaal anwesende Axel Berninger in einer 15 minütigen Rede seinen Unmut über Pläne der Stadt, den Bebauungsplan "Siedlung im Bereich Lindenstraße/Spessartstraße zu ändern. Die dazu erforderlichen Straßen- und Erschließungsarbeiten kämen für ihn einer Enteignung gleich. Bürgermeister Michael Berninger versuchte zu beruhigen: Ein Bebauungsplan sei nicht erstellt noch werde er in den nächsten Jahren realisiert werden. Wie genau also dort verfahren wird, steht also noch völlig offen. Allerdings soll grundsätzlich eine Möglichkeit zur Bebauung in einen rechtlichen Rahmen gefasst werden. Michael Berninger hatte schon im Vorfeld der Sitzung den entsprechenden Tagesordnungspunkt streichen lassen.

Seniorenfreundliches Umfeld: In Ihrem Jahresbericht der Seniorenbeauftragten trug Karola Schröder dem Stadtrat vor, inwiefern die Bemühungen der Stadt, älteren Menschen in Erlenbach ein lebenswerteres Umfeld zu erhalten Früchte getragen haben. In den beiden letzen Coronajahren ist es grade für die Senioren schwierig gewesen, öffentliche - auf Senioren zugeschnittene Veranstaltungen zu besuchen oder gemeinsame Fahrten zu unternehmen. Das Projekt "Laufen und Plaudern nahm demzufolge erst Anfang März richtig Fahrt auf. Seitdem unternehmen die Senioren mit durchschnittlich 22 Teilnehmern Ausflüge zu ausgewählten Zielen in der näheren Umgebung wie beispielsweise den Themenweg Hügelgräber Mechenhard. Regen Zuspruch findet auch der Generationen übergreifende Smartphone Kurs im Herman Staudinger Gymnasium, wo Jugendliche ihren virtuosen Umgang mit dem Handy interessierten Senioren geduldig vermitteln. Auch wie man der andauernden Gefahr durch Internetkriminalität begegnet, war Teil dieses Kurses. Als ob moderner Verkehr Senioren oft nicht schon genug fordert, bildete für viele der neu errichtete Kreisel in Kleinostheim eine große psychologische Hürde. Also hatte Karola Schröder zusammen mit einer Fahrschule einen Fahrkurs "rund um den Kreisel organisiert. Von allen möglichen Seiten also befuhren die Senioren diesen Kreisel, bis jegliche Scheu vor diesem Bauwerk vergangen war. Michael Berninger begrüßte diese Schulung: "Vielleicht wären dann ja auch Kreisel in Erlenbach möglich!

Bürgermeisterwahl: Die Wahlzeit des derzeitigen Bürgermeisters endet am 21.06.2023. Unter Berücksichtigung von Veranstaltungen, Feiertagen und Ferien beschloss der Rat einstimmig, als Termin für die Wahl eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin, den Sonntag, 02.04.2023 dem Landratsamt vorzuschlagen.

Im Flürchen: Einer Änderung des Bebauungsplanes "im Flürchen steht nach den Aussagen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange keine erheblichen Umweltauswirkungen im Wege. Daher stimmte der Rat dem Antrag zu, die Entwurfsplanung in der vorgelegten Fassung der Öffentlichkeit und den Behörden zur Beteiligung vorzulegen. Als Bewohner und somit Betroffene dieses Wohngebietes nahmen Bürgermeister Michael Berninger und Stadträtin Claudia Müller-Bartels nicht an dieser Beratung und Abstimmung teil!

Straßenbäcker: Der Gebäudebestand Klingenberg Str. 5 - 7 soll komplett entfernt werden. Zur Sicherung des städtebaulichen Konzepts soll ein eigener Bebauungsplan erstellt werden. Der Rat stimmte dem zu und beschloss zudem, diesem mit den Namen "Straßenbäcker zu bezeichnen.

Umsatzsteuer: Durch die verpflichtende Einführung einer Umsatzsteuer zum 01.01.2023 ändern sich die Preise bei der Nutzung kommunaler Serviceeinrichtugen. Vermietete Fahradboxen, Verleih von Geschirr und Spülmaschine, Nutzung des Toilettenwagens, Benutzung des Minigolfplatzes, Nutzung der Grillplätze im Franziskuspark Streit und Weinplatz Erlenbach werden künftig mit einer Umsatzsteuer von 19 Prozent ausgewiesen. Eine neue Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen wurde für den 01.10.2022 beschlossen. Die bisherige Kostensatzung vom 01.10.2001 tritt dann außer Kraft. StVo