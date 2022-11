Erlenbach plant neues Pflegeschul-Gebäude in Bahnhofsnähe

Erlenbach a.Main 25.11.2022

BRK-Pflegeschule will umziehen: Schulleiterin Beate Höltermann würde sich über einen Neubau in Erlenbach freuen. Denn in den bisherigen Räumen in der Nähe der Helios-Klinik mangelt es an Platz.

Die Berufsfachschule für Pflege des Bayerischen Roten Kreuzes ist aktuell in einem Nebengebäude der Helios-Klinik eingemietet, erklärt Schulleiterin Höltermann. Das Haus hinter dem Parkplatz gegenüber von Haupteingang und Notaufnahme der Klinik biete aber schon seit längerer Zeit eigentlich nicht mehr genug Klassenzimmer für die rund 100 Schüler. "Wir wollen uns erweitern, größere Klassen bilden und mehr Fortbildungen anbieten", sagt sie.

Die begrenzten Räume in Erlenbach stellen laut der Pflegeschulleiterin auch einen Flaschenhals bei der besseren Versorgung mit Pflegekräften im Kreis dar, insbesondere im Bereich der Altenpflege. Laut Beate Höltermann reichen die Plätze in den Einrichtungen für die Menschen im Kreis zwar aus. Die Einrichtungen könnten teilweise aber Zimmer nicht belegen, weil ihnen Fachkräfte fehlten. Kurzum: Das Angebot an Pflegeplätzen wächst, der Bedarf an Pflegekräften wächst mit, aber die BRK-Schule kann nach wie vor nur eine Klasse pro Jahr unterrichten.

Der Blick auf die Altenpflege kommt auch daher, dass die BRK-Schule jahrelang darauf spezialisiert war. Seit der Generalisierung der Pflege-Ausbildung bietet sie aber einen übergreifenden Unterricht für angehende Pflegefachkräfte und Pflegehelfer an, zum Beispiel auch für das Krankenhaus. Das hatte zuvor ausschließlich die Pflegeschule der Helios-Klinik übernommen, die sich die Räume mit der BRK-Schule teilt. Helios betreibt nun freilich auch eine generalistische Ausbildung.

Vor dem Hintergrund stellt Höltermann klar, dass der Wunsch nach einem Auszug nicht in einer neu entstandenen Konkurrenz begründet sei. Im Gegenteil: Beide Schulen können ihre Klassen voll besetzen und es gebe eine gute Zusammenarbeit zum Beispiel bei Dozenten, die auch fortbestehen soll. Auch wenn Höltermann von einer offenen Suche spricht, die sich nicht nur auf Erlenbach beschränkt: Ein Standort im näheren Umkreis der Helios-Pflegeschule bleibt für die BRK-Pflegeschule interessant.

Dazu gibt es auch schon seit mehreren Jahren Gespräche mit der Stadt Erlenbach, wie Bürgermeister Michael Berninger (CSU) nun öffentlich bekannt gab. Die Stadt plant, eine Fläche in der Geschwister-Scholl-Straße für einen solchen Bau zu entwickeln, zwischen der TV-Halle und der Unterführung an der Barbarossa-Mittelschule. So fasste Berninger fortgeschrittene Beratungen im Stadtrat zusammen. Mit dieser Planung hält sich das Gremium zudem Flächen in der Umgebung offen, die es unter Umständen für den Neubau der Dr.-Vits-Grundschule noch gebrauchen könne.

Es geht bei den Plänen wohl auch um die Zusammenarbeit mit einem Investor, bei dem sich die BRK-Schule dann einmieten will, deutet Beate Höltermann an. Sie sagt dazu: "Ein Neubau wäre für uns hochattraktiv." Auch die Lage inmitten der Stadt und in Bahnhofsnähe sagt der BRK-Schulleiterin zu. Denn die Pflegeschüler seien teilweise noch minderjährig oder besitzen kein Auto und könnten die Schule so besser mit Bus und Bahn erreichen. Zudem gebe es bereits Parkplätze an der TV-Halle. Und es gebe kurze Wege in die Stadt, wo die angehenden Pflegefachkräfte nach der Schule auch mal ein Eis essen gehen könnten.

Mit einem neuen Schulgebäude sieht Höltermann auch eine Chance, mehr Menschen in der Region für die Ausbildung zur Pflegekraft zu gewinnen. Umso mehr, als die bisherigen Räume im Nebengebäude der Helios-Klinik einen "Sanierungsstau" haben, wie es die Schulleiterin höflich ausdrückt. Wer mit ihr durchs Schulhaus geht, sieht schnell, was sie meint: An einer Stelle tropft Wasser durch die Decke. In den Klassenräumen haben sich die Schülerinnen und Schüler Decken mitgebracht, weil es zieht und kalt ist. Höltermann wirft Helios das nicht vor. Durch die Pandemie habe da schlicht anderes Vorrang gehabt. Und die Pläne, die Schule zu vergrößern, scheiterten nicht an der Sanierung, sondern an der Zahl der Räume.

Kevin Zahn