Erlenbach fragt Bürger nach Tiny-House-Wunsch

Stadtrat Erlenbach in Kürze

Folgende Themen haben den Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. November, außerdem beschäftigt:

Flüchtlinge: Laut Hauptamts-Leiter Uwe Kampf sind in der Stadt derzeit 85 Flüchtlinge untergebracht, deren Asylverfahren noch läuft. Hinzu kommen 27 anerkannte Flüchtlinge, die allerdings noch keine Wohnung fanden und deshalb als "Fehlbeleger" noch in Unterkünften leben. Da sich laut Landratsamt die Lage bei der Unterbringung zuspitzt, gebe es ab dem 1. Dezember eine fünfte dezentrale Unterkunft in der Stadt mit Plätzen für weitere 15 Flüchtlinge. Eine sechste sei zudem in Planung. Des Weiteren bringt die Stadt in einem Übergangswohnheim in Mechenhard afghanische Ortskräfte unter, die allerdings nichts als Flüchtlinge zählen, da sie aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit der Bundeswehr oder deutschen Behörden auch ohne Asylverfahren in Deutschland bleiben dürfen.

Bibliothek: Die Zahl der Ausleihen und aktiven Nutzer in der Erlenbacher Stadtbibliothek ist aufgrund von "pandemiebedingten Einschnitten" rückläufig, wie Leiterin Christine Fröhlich berichtete. So sei die Zahl der Ausleihen von 2020 auf 2021 von rund 61.600 auf 55.900 gesunken. Die Bibliothek setze auf Trends wie Brettspiele, Mangas für Jugendliche und "Tonies" für Kleinkinder. Bürgermeister Michael Berninger (CSU) sieht die Bibliothek aufgrund der Verbreitung der sozialen Medien in einer schwierigen Zeit. "Ich hoffe, dass die Nachfrage wieder kommt."

Musikschule: Musikschulleiterin Claudia Roth berichtete von einem ungewöhnlichen Auftritt und einem musikalischen Erfolg im vergangenen Jahr. So habe Musikschüler Leonard Bracharz den dritten Platz beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" belegt. Die Schule spielte zudem am "Tag der Franken" in Aschaffenburg im Hof von Schloss Johannisburg. Solche Auftritte außerhalb von Erlenbach nimmt sich die Musikschule nun häufiger vor, sagte sie. Laut Roth nahm die Zahl der Instrumentalschüler seit Jahren zum ersten Mal zu. Der Stadtrat stimmte einstimmig einer moderaten Erhöhung der Gebühren ab September 2023 zu.

Kindergarten: Die Stadt erhöht die Gebühren für Kindergärten, Krippen und Hort ab September 2023. Laut Kämmerin Tamara Heßberger gehe es darum, die Preise den Tariferhöhungen für Angestellte in der Kita anzupassen. Zum Vergleich: Eine Betreuungszeit von drei bis vier Stunden betrug in diesem Jahr 101,40 Euro im Monat. Im kommenden liegt sie bei 103,23 Euro. Der Rat stimmte einhellig zu.

Schwimmbad: Auch den Eintritt ins Berschwimmbad erhöht die Stadt in der kommenden Saison. Das Tagesticket liegt dann laut Ratsbeschluss zum Beispiel bei 4,30 Euro statt bisher 4,20 Euro. (kev)