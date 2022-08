Erlebnisse unter wilden Bären in den Wäldern Sloweniens

Unser Mitarbeiter Bernd Ullrich erfüllt sich einen Traum und beobachtet die Tiere

MARKOVEC 30.08.2022 - 09:00 Uhr 2 Min.

Zweiter Ansitz: Keine Geräusche, keine Laute - plötzlich steht sie da, die bis zu 300 Kilo schwere Braunbärin. Mit ihr zwei junge Bärenwelpen, die immer in ihrer Nähe bleiben. Bei den Beobachtungen entstehen viele Fotos, doch irgendwann legt man seine Kamera ab und genießt die restliche Zeit bevor Meister Petz langsam ohne Geräusch langsam wieder im Wald verschwindet.

Die langersehnte Reise ins Land von Meister Petz musste mehrmals wegen Corona verschoben werden. Im Mai 2022 ging der Traum dann endlich in Erfüllung. Und dafür müssen Interessierte nicht mal weit weg - nach Finnland, Kanada oder Alaska - fliegen. Ausgangspunkt für die Foto-Bärentouren ist der kleine Ort Markovec. Er liegt im Süden Sloweniens, nahe der kroatischen Grenze.

Slowenien ist stolz auf seinen Status, denn mehr als die Hälfte des Landes ist mit Wald bedeckt. Es gibt viele teils bedrohte Waldtiere, die dort noch zu Hause sind. Diese grüne Lunge ist gesegnet mit einer wunderschönen, abwechslungsreichen Landschaft und einer wilden, teilweise unberührten Wildnis. Die Region um Kocevsko mit seinem Urwald Krokar im Süden Sloweniens ist einer der wenigen erhaltenen Urwälder Europas und wurde 2017 in die Liste des UNESCO Weltnaturerbes aufgenommen. Hier darf Natur wirklich noch Natur sein.

Auf Augenhöhe

Bärenbeobachtungen finden meist ab Nachmittag in Ansitzhütten statt, die speziell für die Bedürfnisse der Wild- und Naturfotografen gebaut wurden. Sie sind so konstruiert, dass man auf Augenhöhe mit den Bären ist. Die Ansitze werden meist mit geländegängigen Autos in den naturbelassenen Wäldern der Region erreicht. Mit Fotoausrüstungen und Rucksäcken, immer begleitet von Rangern, geht es auf unwegsamen Waldwegen per Fuß bergauf zu den Verstecken. Unterwegs kann man nach einem Regen schon mal die bis zu fünfzehn Zentimeter großen Fußabdrücke der Beutegreifer entdecken.

Bernd Ullrich. Foto: Andrea Ullrich

Nachdem die Ranger, die auch Jäger sind, auf den Verhaltenskodex hingewiesen haben, hat man fünf bis sieben Stunden Zeit, um Ausschau zu halten. Regeln sind wichtig, denn sie entscheiden, ob der Ansitz erfolgreich ist. Trotz ihrer Größe sind Braunbären äußerst scheu und vorsichtig. Bereits die noch so kleinste Bewegung oder ein Geräusch können sie vertreiben. Man sagt den Tieren nach, dass sie einen sehr guten Geruchssinn haben. Mit der Sehkraft haben die gewichtigen Tiere aber Probleme.

In den Ansitzen gibt es keine Toiletten und es ist strengstens untersagt, die Hütte während der Ansitz-Zeit zu verlassen. Freilich wegen der Sicherheit, aber auch wegen des menschlichen Geruchs. Sogenannte »Taschen-WCs« sollten immer mitgeführt werden.

Kein Geräusch, kein Laut

Bereits beim ersten Ansitz stellte sich der Erfolg ein. Ein junger Braunbär, drei bis vier Jahre alt, zeigt sich geschickt und findet mühelos die vorher ausgelegten Maiskörner. Beim zweiten Ansitz: Kein Geräusch, kein Laut - plötzlich steht sie da, die bis zu 300 Kilo schwere Braunbärin. Mit ihr zwei junge Bärenwelpen, die immer in ihrer Nähe bleiben. Viele Fotos entstehen, doch irgendwann lege ich meine Kamera ab und genieße die restliche Zeit, bevor Meister Petz langsam und ohne Geräusch wieder im Wald verschwindet. Verspielt trotten ihre zwei kleinen Bärchen in der Abendsonne hinterher. Bei zwei weiteren Ansitzen habe ich kein Glück - Natur lässt sich eben nicht bestimmen und das ist richtig so.

Mit dieser einwöchigen Erlebnis-Bärentour habe ich viele emotionelle Erfahrungen mit diesen wunderbaren Geschöpfen in der wilden Natur beobachten und ablichten dürfen. Sie waren teilweise zum Greifen nah. Zum weiteren Programm der Tour gehörten Fotoaufnahmen des extrem seltenen Habichtskauzes, das Tal Rakov ?kocjan, der älteste geschützte Landschaftspark, und eine Führung durch die schöne Unterwelt der Kri?na Höhle, die auch Bärenhöhle der Ur-Bären genannt wird.

BERND ULLRICH