Erinnern an Weihbischof Würdtwein aus Amorbach

Zum 300. Geburtstag neue Gedenktafel an der Stadtkirche gesegnet

Amorbach 19.09.2022 - 16:48 Uhr < 1 Min.

Gedenken anlässlich des 300. Geburtstags von Weihbischof Alexander Würdtwein. Der Amorbacher Pfarrer Christian Wöber segnet die Gedenktafel an der Pfarrkirche.

Würdtwein - Sohn der hiesigen Stadtschreiberfamilie - fiel schon in jungen Jahren als intelligent und wissbegierig auf. Nach dem Theologiestudium wurden ihm hochrangige Ämter im Kurstaat Mainz übertragen. 1783 wurde er schließlich zum Weihbischof von Worms ernannt; höher konnte ein Bürgerlicher im Kirchendienst seinerzeit nicht aufsteigen.

In einem kurzweiligen Vortrag stellte am 1 am vergangenen Freitag Franz Stephan Pelgen von der Universität Mainz das Leben und den Werdegang Würdtweins vor. Der Referent ist profunder Kenner der Materie und hat die Ergebnisse seiner Forschungen zum Jubilar schon in mehreren Publikationen veröffentlicht.

Gedenktafel gesegnet

Auch im Festgottesdienst am Sonntag ging Pfarrer Christian Wöber auf das Wirken Würdtweins ein und stelle dessen Leben in Bezug zum Text des Evangeliums, in welchem es heißt: »Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen.« (Lk 16, 10).

Im Anschluss an die vom Chor St. Gangolf und Hubert Morawetz (Trompete) mitgestaltete Messe wurde eine auf Initiative des Heimat- und Geschichtsvereins an der Kirche angebrachte Gedenktafel enthüllt. Vorsitzender Bernhard Springer dankte Bildhauer Ralf Drolshagen für die unkomplizierte Zusammenarbeit, der Odenwald-Allianz für die finanzielle Förderung sowie allen sonstigen Unterstützern. Gekleidet in ein Messgewand aus dem 18. Jahrhundert erteilte Pfarrer Wöber dem Denkmal den kirchlichen Segen. Abschließend dankte Bürgermeister Peter Schmitt den Verantwortlichen des Vereins.

Bernd Springer